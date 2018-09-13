Блогер Андрей Паук отстаивает свои права в ООН

30 августа управление Верховного комиссара ООН по правам человека зарегистрировало (№3233/2018) и направило белорусскому правительству для комментариев индивидуальную жалобу блогера Андрея Паука, в которой он оспаривает право на проведение одиночных пикетов.





Напомним, известный блогер и учитель биологии по образованию Андрей Паук из райцентра Октябрьский (Гомельская область) вышел в прошлом году 30 августа на главную площадь городка с одиночным пикетом, протестуя против отсутствия возможности трудоустроиться по специальности.





Судья суда Октябрьского района Владимир Василевский посчитал, что активист нарушил законодательство о массовых мероприятиях и выписал ему штраф на 230 белорусских рублей. В кассационном порядке судья областного суда Александр Сужаев оставил штраф в силе.





Как сообщил Андрей Паук, в стране не осталось механизмов защиты права на выражение мнения путем мирного собрания, так как судебные инстанции поддерживают незаконные решения чиновников.





«Единственным выходом из этой ситуации является подача жалобы в Комитет ООН по правам человека. Этим мы привлекаем внимание международного сообщества к проблемам отсутствия в стране возможности публично высказать свое мнение с использованием мирных собраний», - подчеркнул блогер.





По словах юриста Белорусской ассоциации журналистов (БАЖ) в регионе Леонида Судаленко, который ведет дела журналистов на международном уровне, это не первая жалоба независимых журналистов, фрилансеров и блогеров в КПЧ ООН. В настоящее время здесь зарегистрированы и по ним идет коммуникация с правительством Беларуси жалобы гомельской журналистки Ларисы Щиряковой, фрилансера Кастуся Жуковского, журналистки с Березы Тамары Щепёткиной.