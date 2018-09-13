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Блогер Андрей Паук отстаивает свои права в ООН

14.09.2018 21:00 — Разное | Партизан  
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В ООН приняли к рассмотрению жалобу блогера.

Создатель популярного сообщества в социальных сетях «Рудабельская паказуха» с райцентра Октябрьский Андрей Паук обратился в Комитет ООН по правам человека (Женева) после того, как внутри страны не нашел защиты своего права на одиночный пикет, передает gomelspring.org.



30 августа управление Верховного комиссара ООН по правам человека зарегистрировало (№3233/2018) и направило белорусскому правительству для комментариев индивидуальную жалобу блогера Андрея Паука, в которой он оспаривает право на проведение одиночных пикетов.

Напомним, известный блогер и учитель биологии по образованию Андрей Паук из райцентра Октябрьский (Гомельская область) вышел в прошлом году 30 августа на главную площадь городка с одиночным пикетом, протестуя против отсутствия возможности трудоустроиться по специальности.

Судья суда Октябрьского района Владимир Василевский посчитал, что активист нарушил законодательство о массовых мероприятиях и выписал ему штраф на 230 белорусских рублей. В кассационном порядке судья областного суда Александр Сужаев оставил штраф в силе.

Как сообщил Андрей Паук, в стране не осталось механизмов защиты права на выражение мнения путем мирного собрания, так как судебные инстанции поддерживают незаконные решения чиновников.

«Единственным выходом из этой ситуации является подача жалобы в Комитет ООН по правам человека. Этим мы привлекаем внимание международного сообщества к проблемам отсутствия в стране возможности публично высказать свое мнение с использованием мирных собраний», - подчеркнул блогер.

По словах юриста Белорусской ассоциации журналистов (БАЖ) в регионе Леонида Судаленко, который ведет дела журналистов на международном уровне, это не первая жалоба независимых журналистов, фрилансеров и блогеров в КПЧ ООН. В настоящее время здесь зарегистрированы и по ним идет коммуникация с правительством Беларуси жалобы гомельской журналистки Ларисы Щиряковой, фрилансера Кастуся Жуковского, журналистки с Березы Тамары Щепёткиной.

 
 
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В ООН приняли к рассмотрению жалобу блогера.
 
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