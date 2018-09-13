Белорусские гонщики стали первыми на этапе марафона по пустыне Каракумы

tut.by в пресс-службе ОАО «МАЗ». МАЗ Сергея Вязовича показал первое время на четвертом этапе ралли-рейда Turkmen Desert Race, который проходит по пустыне Каракумы. Еще два белорусских экипажа вошли в первую пятерку, рассказалив пресс-службе ОАО «МАЗ».





Четвертый спецучасток протяженностью 245 км включал как скоростные участки вдоль озера, так и бездорожье со сложной навигацией. Белорусские экипажи справились с испытаниями без каких-либо сложностей.





Сергей Вязович уверенно проехал спецучасток, оставив позади все остальные экипажи. Ближайший преследователь — россиянин Айрат Мардеев — отстал от белорусов почти на 6 минут. Третьим пришел его коллега по команде «КАМАЗ-мастер» Дмитрий Сотников, который проиграл более 15 минут.





«Этап для нас сложился удачно. Мы с самого старта взяли высокий темп и практически не допускали ошибок во время заезда. Сама трасса была достаточно сложной, хотя и не такой, как на „Дакаре“. Техника показала себя с лучшей стороны: грузовик вел себя по-спартански, все системы работали исправно», — отметил Сергей Вязович.





В генеральной классификации самый быстрый МАЗ находится на втором месте и сокращает отставание — на последнем этапе для титула чемпиона ему нужно отыграть около 5 минут.





МАЗ Александра Василевского финишировал четвертым с отставанием в 15 минут. В общем зачете экипаж пребывает на пятой позиции, проигрывая лидеру гонки 68 минут.





Экипаж Алексея Вишневского занял пятое место. От лучшего результата его отделяли 25 минут. В генеральной классификации мазовский экипаж сохраняет четвертую строчку с отставанием почти в 52 минуты.





Ралли-рейд Turkmen Desert Race проходит с 11 по 15 сентября. Его маршрут связывает древний город Амуль (ныне — Туркменабад) и прибрежный Хазар у Каспийского моря. Протяженность трассы составляет 1614 км, из них 1203 км приходятся на спецучастки. Гонщики едут по пустыне Каракумы с ее песками и большими барханами.