По информации российского ведомства, в продуктах гомельского предприятия снова были обнаружены нарушения ветеринарно-санитарных требований ЕАЭС и России. В начале сентября в отношении этого белорусского производителя российская служба ввела режим усиленного контроля.









"В связи с повторным выявлением остатков кокцидиостатиков (декоквината) в мясе птицы производства ОАО Птицефабрика "Рассвет" Россельхознадзор вводит временные ограничения на поставки данной продукции", – говорится в сообщении ведомства.





По информации Россельхознадзора, ограничительные меры начнут действовать уже в пятницу 14 сентября.





Кроме того, на особый контроль была взята также продукция еще четырех производителей – Витебской бройлерной птицефабрики (сальмонеллы в мясе птицы), городокского производственного цеха ОАО "Молоко" (превышение массовой доли бензойной кислоты в твороге), ООО "ЭкспортАльфаГрупп" (кишечная палочка в говядине) и филиал по производству сыров Рогачевского МКК (превышение массы натамицина на единицу площади поверхности сыра).