В Сморгони пенсионерка не могла принять лекарства из-за отсутствия воды. Помогли в милиции

Так, в Сморгони одинокая 83-х летняя бабушка не могла принять необходимые лекарства из-за полного отсутствия воды в доме. Когда гражданке никто не смог помочь, она обратилась за помощью в милицию по телефону «102». Вникнув в ситуацию, милиционеры отправились к пенсионерке. Уже на месте сотрудники сходили престарелой женщине за водой. В итоге, она приняла так необходимые таблетки. А спустя несколько дней в редакцию газеты «Милицейский вестник» пришло письмо.





Уважаемая редакция, случайно узнала про вашу газету и решила написать. В сентябре 2018 года у меня не было воды в доме два дня. Звонила в водоканал с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00. Звонили соседи. Диспетчер ответила, что ничего не знает, а «аварийная» не брала трубку. Я 1935 года рождения, мне необходимо было принимать три лекарства. Воды не было, и я позвонила в службу «102». Тут же приехали. Я сказала причину. Один сотрудник взял чайник и принес воды, я выпила лекарства. Другой успокоил, посоветовал, куда обращаться. Я была удивлена таким вниманием.





Хочу поблагодарить начальника Сморгонского РОВД А.А.Клименкова и его коллектив за оказанную помощь. Большое вам спасибо за службу!

Для себя поняла, не надо бояться «102», ее сотрудники помогут, подскажут, успокоят. Так я и не знаю причину, но вода у меня в доме есть.





В.М.Бирюкова,

г.Сморгонь



