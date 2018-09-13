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Кураев прокомментировал заявление Синода БПЦ по Украине
Протодиакон Русской Православной Церкви Андрей Кураев прокомментировал в своем блоге заявление Синода Белорусской Православной Церкви с осуждением действий Константинопольского Патриархата по предоставлению автокефалии Украинской Церкви и в поддержку РПЦ и ее предстоятеля Патриарха Кирилла.
«Из-за очевидного отсутствия субъектности заявителя тут даже нечего комментировать», — отметил богослов.
Напомним, что БПЦ не является самостоятельной автокефальной Церковью, а Белорусским Экзархатом РПЦ. Предстоятеля БПЦ в 2013 году утверждал Синод РПЦ. Им стал епископ Рязанский Павел (Пономарев).
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Протодиакон Русской Православной Церкви Андрей Кураев прокомментировал в своем блоге заявление Синода Белорусской Православной Церкви с осуждением действий...
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