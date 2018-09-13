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"Это разрыв отношений". РПЦ прекращает участие в структурах под председательством Константинополя
Фото: Вадим Замировский, TUT.BY
Соответствующее заявление размещено на официальном сайте Русской православной церкви.
Решение было принято на внеочередном заседании Священного синода, проходившем в Москве.
Синод также постановил приостановить поминовения патриарха Константинопольского за богослужением Русской православной церкви.
«Это непоминовение Константинопольского патриарха по сути означает разрыв отношений. Мы временно приостанавливаем всякое общение с Константинопольским патриархатом. Если провести параллель с дипломатией, то это примерно эквивалентно разрыву дипломатических отношений», — цитирует
Однако, как пояснил
Вместе с тем в заявлении отмечается, что «в случае продолжения антиканонической деятельности Константинопольского патриархата на территории Украинской православной церкви» РПЦ будет вынуждена «полностью разорвать евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом».
Также синод РПЦ призвал инициировать всеправославный собор по ситуации в Украине.
Церковный вопрос
На сегодняшний день украинское православие фактически разделено на три части: Украинская православная церковь Московского патриархата, Украинская православная церковь Киевского патриархата и Украинская автокефальная православная церковь.
Киевские власти выступают за предоставление Украинской православной церкви Киевского патриархата статуса автокефалии, что сделает ее независимой от Русской православной церкви. В конце апреля Верховная рада Украины поддержала соответствующее обращение президента Порошенко ко Вселенскому патриарху Варфоломею.
Причиной недовольства со стороны РПЦ стали планы Константинопольского патриархата предоставить автокефалию Украинской церкви, а также назначение патриархом Варфоломеем своих представителей в Украине.
РПЦ пригрозила разорвать отношения с Константинополем, если УПЦ дадут автокефалию.
Синод Белорусской православной церкви «единогласно и единодушно» поддержал позицию РПЦ по Украине.
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Русская православная церковь прекращает участие в структурах, где председательствуют представители Константинопольского патриархата.
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