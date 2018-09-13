"Это разрыв отношений". РПЦ прекращает участие в структурах под председательством Константинополя

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Церковный вопрос

Соответствующее заявление размещено на официальном сайте Русской православной церкви.Решение было принято на внеочередном заседании Священного синода, проходившем в Москве.Синод также постановил приостановить поминовения патриарха Константинопольского за богослужением Русской православной церкви.— цитируетпредседателя отдела внешних церковных связей митрополита ВолоколамскогоОднако, как пояснилпресс-секретарь патриарха Кирилла священникВместе с тем в заявлении отмечается, что «в случае продолжения антиканонической деятельности Константинопольского патриархата на территории Украинской православной церкви» РПЦ будет вынуждена «полностью разорвать евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом».Также синод РПЦ призвал инициировать всеправославный собор по ситуации в Украине.На сегодняшний день украинское православие фактически разделено на три части: Украинская православная церковь Московского патриархата, Украинская православная церковь Киевского патриархата и Украинская автокефальная православная церковь.Киевские власти выступают за предоставление Украинской православной церкви Киевского патриархата статуса автокефалии, что сделает ее независимой от Русской православной церкви. В конце апреля Верховная рада Украины поддержала соответствующее обращение президентако Вселенскому патриархуПричиной недовольства со стороны РПЦ стали планы Константинопольского патриархата предоставить автокефалию Украинской церкви, а также назначение патриархом Варфоломеем своих представителей в Украине.РПЦ пригрозила разорвать отношения с Константинополем, если УПЦ дадут автокефалию.Синод Белорусской православной церкви «единогласно и единодушно» поддержал позицию РПЦ по Украине.