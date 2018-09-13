

Фото: Вадим Замировский / AUTO.TUT.BY

Спрос опережает предложение

Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

«Хотелось бы, чтобы Geely стал народным»

Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

«Приезжайте завтра»

Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

СЗАО «БЕЛДЖИ» — белорусско-китайское совместное предприятие по сборке китайских легковых автомобилей Geely. 17 ноября 2017 г. состоялось торжественное открытие CKD завода (мелкоузловая сборка комплектов автомобиля) полного цикла, а именно: сварка, окраска и сборка. Строительство нового завода стало возможным благодаря китайскому кредиту 158,7 млн долларов. Общий объем инвестиций в проект составил 250 млн долларов.По случаю запуска продаж на заводе устроили торжественную презентацию. На мероприятие, помимо гостей и журналистов, приехали представители официальных белорусских дилеров и завода.Автомобиль сам по себе не совсем новый: в Китае эта модель продается с 2016 года под именем Vision X6, и с этого мая она доступна в обновленном виде. За предыдущую версию «паркетника» в Китае просили от 74 900 юаней (без малого 12 тысяч долларов).Презентуемую сегодня модель авто собирали на «БЕЛДЖИ» еще в прошлом году — во время первой экскурсии на производство в цехах были замечены несколько экземпляров NL4, которые ранее уже продавались под именем Emgrand X7.А вот впервые испытать «народный» кроссовер AUTO.TUT.BY удалось в апреле текущего года.Первый тест долгожданного Geely NL-4. Пока только две комплектации и цена от 32 тысяч рублейТогда были представлены всего две комплектации: базовая 1,8 литра с «механикой» и люксовая двухлитровая с АКП. Даже базовая версия была неплохо оснащена: центральный замок, мультимедийная система, климат-контроль, 17-дюймовые легкосплавные диски, полный электропакет, подогрев сидений и многое другое.Сегодня на заводе «Джили» выпускают три модели авто: представленный в ноябре 2017 года Atlas (NL3), а также новые — кроссовер Еmgrand X7 (NL4) и седан Geely Еmgrand 7 (FE3). Опытная партия седана уже есть на заводе, но фотографировать их не разрешили. Производители обещают вывести авто на рынок в ноябре текущего года. Все автомобили производятся под заказ.— рассказал. —Свидерский отметил, что из пяти произведенных машин четыре идут на экспорт в Россию и только одна остается в Беларуси. У нас в стране 70 процентов покупателей — физические лица, в августе частников стало еще на 10 процентов больше.Не без удовольствия на заводе отметили, что вышли на уровень локализации 50 процентов.Что касается презентованного Еmgrand X7, то информация об авто уже есть на сайте производителя. Известно, что производиться модель будет в четырех комплектациях: Standart, Comfort, Comfort Plus и Luxury.Кстати, производители подтвердили информацию о том, что первая промышленная партия Еmgrand X7 в комплектации Comfort уже продана. Отзывы о ней собирают маркетологи завода.отметил начальник отдела маркетинга и рекламы предприятияКонкурентами своим авто Подымако считает востребованные в Беларуси Renault Duster и Renault Kaptur.— сказал Свидерский.Руководитель отметил, что в планах предприятия начать продажи в Молдове, Казахстане, чуть позже — в странах Восточной Европы, ЕАЭС.В официальную продажу до сегодняшнего дня Emgrand X7 не поступал, однако несколько авто были замечены на дорогах столицы еще несколько месяцев назад.Сегодня в салоны официальных дилеров машины только завозят. Днем в минском центре продаж на улице Тимирязева сообщили, что приезжать посмотреть на Emgrand X7 лучше завтра.Ждать люксовую модель покупателю придется от двух недель до месяца. Как говорят в центре продаж, «очереди на машины большие, все, что поступает, забирают люди по договорам, у кого одобрены кредиты и лизинги».Авто с комплектацией попроще в салонах появятся через месяц-полтора, однако заявки на них оставить нельзя — «нет точных данных, в каких числах они появятся». При этом минимальная цена на авто с базовой комплектацией — 31 000 рублей, на «Комфорт» — 32 000 рублей.посоветовал менеджер по продажам.