Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в пятницу заявил, что международное сообщество не должно допустить наступления второй "холодной войны", так как она никому не выгодна.

"Мы все испытаем негативные последствия в том случае, если начнется вторая "холодная война", - сказал Й.Столтенберг, выступая в Фонде "Наследие" в Вашингтоне.

По его словам, необходимо найти баланс между тем, чтобы придерживаться жесткой позиции в отношении России, но при этом вести с ней диалог. "Нам необходим контроль за вооружениями и политический диалог с Россией", - отметил генсек НАТО.