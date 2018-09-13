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В новой "холодной войне" проиграют все - генсек НАТО
Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в пятницу заявил, что международное сообщество не должно допустить наступления второй "холодной войны", так как она никому не выгодна.
"Мы все испытаем негативные последствия в том случае, если начнется вторая "холодная война", - сказал Й.Столтенберг, выступая в Фонде "Наследие" в Вашингтоне.
По его словам, необходимо найти баланс между тем, чтобы придерживаться жесткой позиции в отношении России, но при этом вести с ней диалог. "Нам необходим контроль за вооружениями и политический диалог с Россией", - отметил генсек НАТО.
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Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в пятницу заявил, что международное сообщество не должно допустить наступления второй "холодной войны", так...
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