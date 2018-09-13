ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Что было: В Ташкент – не турпоездка/ Без табу на молоко

14.09.2018 21:28 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Договорились на миллиард

Официальный визит белорусской делегации во главе с Президентом Лукашенко в Узбекистан, на первый взгляд, может напоминать обычную двухстороннюю встречу лидеров. Часто бывает так: встретились, возложили цветы, пообщались с глазу на глаз, потом в расширенном составе, потом перерезали ленточку, подписали пару папок договоров, обнялись и разъехались. Но в этот раз, судя по телерепортажам, программа отличалась насыщенностью мероприятий и их разнообразием. Может, так случилось именно потому, что визит готовился 2 года. Оставим в стороне комплиментарность и описание атмосферы переговоров, которую аналитики оценили как теплую и дружескую. Обратимся к конкретике. Тон отношениям, как это происходит в последнее время во всем мире, задает экономика. Она сегодня – главный приоритет. Это неоднократно подчеркивал Александр Лукашенко. И в Ташкенте была озвучена цифра: страны обладают потенциалом для роста товарооборота до 1 млрд. долларов. За счет чего он будет обеспечиваться? Лукашенко и Мирзиёев открыли новый корпус белорусско-узбекского предприятия "Амкодор-Агротехмаш". В Ташкенте начала работать выставка белорусских производителей Made in Belarus.  Подписано соглашение о сотрудничестве в области науки и технологий. Планируется выполнять совместные научно-технические проекты и программы, проводить мероприятия в научной и научно-технической сферах. Стороны договорились, что в этом году в Узбекистан будет отправлено 20 карьерных самосвалов БелАЗ грузоподъемностью 45 тонн. Не обошли вниманием взаимные поставки продовольствия. Можно еще перечислять решения, принятые в Ташкенте на уровне президентов, министерств. Но важно не то, сколько документов скрепили своими подписями представители сторон, какими подарками и заверениями обменялись, а какие и когда деньги поступят в  бюджеты, как они повлияют на экономики.

Чтобы не дуть на молоко

Через месяц в Могилеве состоится большой форум регионов Беларуси и России, в котором ожидается участие глав государств. До этого надо еще многое сделать. Возможно, поэтому на следующей неделе запланировали встречу два премьера – Сергей Румас и Дмитрий Медведев, чтобы обсудить многие вопросы, снять существующие проблемы. Сегодня наш позвонил российскому, поздравил коллегу с днем рождения. А нерешенных вопросов между странами, как известно, всегда было достаточно. Понятно, за одну встречу или даже форум их не снимешь, нужны годы усилий, движение шаг за шагом. Вот, например, последняя сводка с «молочного фронта». Положительная. По сообщению Россельхознадзора, с 15 сентября отменяются введенные ранее ограничения на поставки в Россию молочной продукции ОАО «Бабушкина крынка» – сыра, масла, творога. Но есть условия: указанная продукция должна быть произведена с 15 сентября, сопровождаться электронным ветеринарным сертификатом. И за исключением той, что перевозится наливом, в том числе в таре объемом более 2,5 литра. Решение это было принято на основании гарантий нашего Минсельхозпрода и с учетом материалов, представленных в соответствии с дорожной картой двустороннего сотрудничества по процедуре снятия ограничений по поставкам молочки на этот год. Новость приятная для предприятия, правительства и всех белорусов. Хорошо, если этот шаг – не снисхождение накануне важных встреч. Или не уступка российским кондитерам в ответ на их давление. О проблеме возникшего дефицита молочного сырья кондитеры предупредили премьера Медведева, он в курсе. Но судя по тому, как эти ограничения снимаются или вводятся, можно сделать вывод, что вопрос не в качестве белорусского молока, а в попытках защитить своих производителей. Где гарантии, что запреты не прекратятся далее, после дружеских и деловых саммитов? Нет таких гарантий.

Полагаем, Вам будет полезно почитать:

1. Как 22-летний парень из столяра стал соцработником: «Научил одну женщину пользоваться Instagram, такие фотки классные делает!»

2. Почему многие киберспортсмены не любят компьютерные игры и зачем ходят в тренажёрку?

В.Д.

 
Теги: Новости, Могилев
 
 
Ссылка на источник 67
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Расплатиться яблоками в магазине или вызвать грузовик домой: как работают белорусские заготовители фруктов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

13.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Полоцка
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Газета Праца
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
14.09.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Полоцка
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика