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Расплатиться яблоками в магазине или вызвать грузовик домой: как работают белорусские заготовители фруктов
Новости Беларуси. Свыше 5000 сельских магазинов по всей стране активно принимают яблоки у населения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Во «фруктовом направлении» работают и 750 приемозаготовительных пунктов Белкоопсоюза, в том числе передвижные. Заготовить уже удалось 45 тысяч тонн. До конца сезона эта цифра будет вдвое больше. Лидирует Могилевская область. Как заработать неплохие деньги на небывалом урожае? Расскажет корреспондент Анастасия Бут.
Деньги, шутит Наталья Гладикова, у нее в прямом смысле лежат под ногами. Стоит только протянуть руку и наполнить доверху мешок. Прогресс дошел до того, что яблоки сегодня не нужно самому нести в пункт приема – один звонок, и работники Белкоопсоюза приедут к дому сами.
Наталья Гладикова, жительница деревни Ермоловичи:
Лариса Гавриленко, продавец магазина деревни Ермоловичи:
В Белыничском райпо рачительным хозяевам уже выплатили свыше 80 тысяч рублей. Что важно, рассчитываются на месте и наличными. Передвижные пункты потребкооперации работают по всей стране.
Ежедневно выезжает свыше 600 машин, не оставляют без внимания даже самые отдаленные деревни. В магазинах же яблоками в прямом смысле можно оплатить любую покупку. 5000 торговых точек на селе принимают «фруктовую валюту».
Тамара Адамович, председатель правления Белыничского райпо:
Урожай яблок в нынешнем сезоне действительно небывалый. Заготовительные организации Белкоопсоюза уже приняли 45 тысяч тонн, что в полтора раза выше, чем было в 2017 году.
В плане – перешагнуть 100-тысячный рубеж. Большая часть уходит на переработку. Самые отборные – в собственную торговую сеть и на экспорт.
Анастасия Бут, СТВ:
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Расплатиться яблоками в магазине или вызвать грузовик домой: как работают белорусские заготовители фруктов
Новости Беларуси. Свыше 5000 сельских магазинов по всей стране активно принимают яблоки у населения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Во «фруктовом...
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