В Беларуси изменили правила перевозки пассажиров

В Министерстве транспорта Беларуси утвердили новую редакцию правил перевозки пассажиров. Они призваны гарантировать защиту прав и безопасность пассажиров и перевозчиков, передает телеканал «МИР 24».

Водителям общественного транспорта теперь нельзя курить за рулем, носить на работе домашнюю или спортивную одежду, а пассажиры, желающие купить билет в автобусе, должны входить только в переднюю дверь. Кроме того, по новым правилам увеличены сроки бронирования билетов на пригородные и международные автобусы. Есть и специальные требования к таксистам.

«Если раньше в нормативно-правовых актах было обязательное наличие желтых номеров, то в действующих правилах такого нет. К оборудованию такси предъявляли необходимость наличия кассово-суммирующего аппарата, совмещенного с таксометром. Сейчас при использовании электронной системы такое требование отсутствует», – рассказал начальник автомобильного и городского пассажирского транспорта Министерства транспорта и коммуникаций Сергей Дубина.

Новая редакция правил автомобильных перевозок пассажиров вступит в силу с 12 октября этого года.



