ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

10 лет спустя: бронза Олимпиады-2008 в Пекине вручена белорусской гимнастке Анастасии Прокопенко

14.09.2018 22:39 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Беларуси. Прошедшей ночью по белорусскому времени в Мехико чествовали нашу спортсменку Анастасию Прокопенко, сообщили в программе «СТВ-Спорт». На проходящем в столице Мексики чемпионате мира по современному пятиборью она завоевала золото в личном первенстве и женской эстафете (подробнее здесь). А теперь получила еще и бронзовую медаль – правда, с других соревнований.

10 лет спустя: бронза Олимпиады-2008 в Пекине вручена белорусской гимнастке Анастасии Прокопенко

Прокопенко досталась бронзовая медаль Олимпиады 2008 года в Пекине. Там она заняла обидное четвертое место. Однако по итогам перепроверки допинг-проб в анализах украинской пятиборки Виктории Терещук был обнаружен запрещенный анаболический стероид туринабол.

10 лет спустя: бронза Олимпиады-2008 в Пекине вручена белорусской гимнастке Анастасии Прокопенко

Таким образом бронза Олимпиады в Пекине, завоеванная Терещук, в соответствии с решением Международного олимпийского комитета передана представительнице Беларуси Анастасии Прокопенко. Торжественная церемония вручения награды состоялась в рамках мероприятий чемпионата мира в Мексике.

 
 
Ссылка на источник 104
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Прошедшей ночью по белорусскому времени в Мехико чествовали нашу спортсменку Анастасию Прокопенко, сообщили в программе «СТВ-Спорт». На...
 
Новости дня
Новости разные
 
Екатерина Галкина завоевала серебро на ЧМ по художественной гимнастике в болгарской Софии
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

14.09.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Полоцка
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика