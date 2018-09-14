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Под Слуцком рой ос напал на семейную пару: женщина умерла от анафилактического шока

14.09.2018 22:22 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Жительница Слуцка умерла от укусов ос, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Женщина вместе с мужем приехала на дачу, чтобы сделать хозяйственные дела. Мужчина убирал во дворе и нашел в соломе рой насекомых. Они напали на хозяина, но он чувствовал себя хорошо и к медикам обращаться не стал.

Под Слуцком рой ос напал на семейную пару: женщина умерла от анафилактического шока

Через 10 минут осы атаковали хозяйку. По предварительной информации, женщина умерла от анафилактического шока. Отметим, что осиное гнездо, которое находилось в соломе, уничтожили сотрудники МЧС.

 
 
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Новости Беларуси. Жительница Слуцка умерла от укусов ос, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Женщина вместе с мужем приехала на дачу, чтобы сделать...
 
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