Под Слуцком рой ос напал на семейную пару: женщина умерла от анафилактического шока

Новости Беларуси. Жительница Слуцка умерла от укусов ос , сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Женщина вместе с мужем приехала на дачу, чтобы сделать хозяйственные дела. Мужчина убирал во дворе и нашел в соломе рой насекомых. Они напали на хозяина, но он чувствовал себя хорошо и к медикам обращаться не стал.





Через 10 минут осы атаковали хозяйку. По предварительной информации, женщина умерла от анафилактического шока. Отметим, что осиное гнездо, которое находилось в соломе, уничтожили сотрудники МЧС.