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Под Слуцком рой ос напал на семейную пару: женщина умерла от анафилактического шока
Новости Беларуси. Жительница Слуцка
Через 10 минут осы атаковали хозяйку. По предварительной информации, женщина умерла от анафилактического шока. Отметим, что осиное гнездо, которое находилось в соломе, уничтожили сотрудники МЧС.
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Новости Беларуси. Жительница Слуцка умерла от укусов ос, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Женщина вместе с мужем приехала на дачу, чтобы сделать...
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