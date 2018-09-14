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Авария в Логойском районе: 64-летняя минчанка госпитализирована

14.09.2018 22:20 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. ДТП в Логойском районе: 68-летний минчанин не справился с управлением и допустил занос автомобиля, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Авария в Логойском районе: 64-летняя минчанка госпитализирована

Машина съехала в кювет и перевернулась. В результате происшествия пострадала пассажирка на заднем сиденье – 64-летняя жительница Минска. С переломами ее доставили в больницу. Стоит отметить, что она, в отличие от водителя, не была пристегнута ремнем безопасности. ГАИ напоминает, что за перевозку непристегнутых пассажиров водителю грозит штраф.

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. ДТП в Логойском районе: 68-летний минчанин не справился с управлением и допустил занос автомобиля, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
 
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