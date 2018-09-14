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В Минске на площади Бангалор второй раз зацвели каштаны: фотофакт

14.09.2018 23:22 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Вслед за проспектом Победителей каштаны на площади Бангалор перепутали время года и повторно зацвели, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Минске на площади Бангалор второй раз зацвели каштаны: фотофакт

Специалисты связывают такую аномалию с засухой в начале лета, из-за чего деревья подготовились к зиме уже в августе. Внезапные дожди и теплая погода сбили биоритмы растений. А те в свою очередь добавили в осенний Минск весенних красок.

В Минске на площади Бангалор второй раз зацвели каштаны: фотофакт

Нина Наумова:
Это очень радует, что осень и у нас май. Замечательно рано утром, когда мало машин, когда видны эти деревья. Весна в душе.

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Вслед за проспектом Победителей каштаны на площади Бангалор перепутали время года и повторно зацвели, сообщили в программе «Столичные...
 
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