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Машину буквально сложило пополам: два человека погибли в страшной аварии в Минске

14.09.2018 22:56 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Страшная авария произошла 14 сентября в семь часов утра в Зеленом Луге, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Машину буквально сложило пополам: два человека погибли в страшной аварии в Минске

Водитель 1991 года рождения двигался на Mazda6 с большой скоростью по улице Седых. В какой-то момент он не справился с управлением, машину занесло на зеленую зону, и она врезалась в дерево. От сильного удара автомобиль сложило пополам.

Машину буквально сложило пополам: два человека погибли в страшной аварии в Минске

Водитель не справился с управлением, машину занесло. ГАИ о подробностях смертельной аварии в Зелёном Луге в Минске

Машину буквально сложило пополам: два человека погибли в страшной аварии в Минске

Тела погибших извлекли сотрудники МЧС. Следователи выясняют, кто из мужчин был за рулем. Известно, что ранее оба привлекались к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Граждан, располагающих информацией о случившемся, просят сообщить в милицию.

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Страшная авария произошла 14 сентября в семь часов утра в Зеленом Луге, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Водитель 1991 года...
 
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