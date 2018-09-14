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Джастин Бибер тайно женился на давней подруге

14.09.2018 22:43 — Разное | Tut.by  
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Джастин Бибер и Хейли Болдуин официально стали мужем и женой через два месяца после помолвки. Об этом сообщает Рeople.

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Justin Bieber (@justinbieber) 9 Июл 2018 в 3:14 PDT

24-летний певец и 21-летняя дочь голливудского актера Стивена Болдуина расписались в четверг в мэрии Нью-Йорка. В ближайшее время пара планирует обвенчаться и отпраздновать это в кругу семьи и близких друзей.

Помолвка Бибера и Болдуин состоялась в июле этого года и стала для многих полной неожиданностью.

Бибер встречался с Болдуин в 2016 году, однако роман был коротким. В прессе пара не раз заявляла, что они остались просто хорошими друзьями. Однако летом этого года чувства вспыхнули с новой силой.

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Justin Bieber (@justinbieber) 13 Июл 2018 в 10:10 PDT

Ранее Бибер довольно долго встречался с известной певицей Селеной Гомес. Молодые люди несколько раз расставались и вновь сходились, однако поклонники верили, что Бибер и Гомес останутся вместе.


Селена Гомес
 
 
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Помолвка Бибера и Болдуин состоялась в июле этого года и стала для многих полной неожиданностью.
 
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