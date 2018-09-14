В Кореличской районной библиотеке весело и познавательно отпраздновали День библиотек (фото)

15 сентября наша страна отмечает День библиотек. В связи с этим в стенах Кореличской районной библиотеки прошли игры, познавательные викторины и различные мастер-классы. Не обошлось и без награждения лучших работников — Писарик Марины Сергеевны и Кардаш Тамары Михайловны. Начальник отдела идеологии, культуры и по делам молодёжи Кореличского райисполкома Инна Михайловна Санчук вручила библиотекарям почётные грамоты и пожелала дальнейших успехов в работе.

Затем юных посетителей ждала презентация о профессии библиотекаря, благодаря которой можно было узнать в каких учебных заведениях можно получить соответствующее образование, что для библиотекаря является главным и без какого качества в эту профессию не попадёшь.

После презентации ребята с большим интересом приняли участие в квест-игре на знание литературы и истории родного района. Девятиклассники отвечали на вопросы, собирали пазлы и вспоминали известных героев и писателей, прославивших Кореличский район. А капитану команды-победителя даже предоставилась возможность попробовать себя в роли настоящего библиотекаря. Девушка постигала азы заполнения формуляров и выдавала всем желающим книги.

Также в рамках праздника в Кореличской районной библиотеке состоялась встреча местных авторов литературного объединения «Рэчанька». Поэты высказывали тёплые слова в адрес сотрудников библиотеки, делились своими стихами и дарили хорошее настроение всем присутствующим.

Закончился праздник мастер-классами, на которых любой желающий мог научиться вышивать крестиком, лентами, а также попробовать свои силы в искусстве вытинанки или вязания крючком.

























































































































Виктория КОСТЮК

Фото автора