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Внедрение тароматов в Беларуси обойдется в 90 млн евро

14.09.2018 21:55 — Разное | Партизан  
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Расчетный объем инвестиций для внедрения в Беларуси депозитной (залоговой) системы по сбору тары составляет около 90 млн евро.

Такая информация размещена на сайте Национального агентства инвестиций и приватизации, передает TUT.BY.

11 сентября в Минске на площадке компании «Ремондис» состоялась презентация инвестиционного предложения по внедрению в Беларуси залоговой системы. На мероприятии присутствовали руководители Министерства жилищно-коммунального хозяйства, Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды, Минэкономики, государственного «Оператора вторичных материальных ресурсов». Внедрение депозитной системы является одним из модулей Национальной стратегии по обращению с твердыми коммунальными отходами и вторичными материальными ресурсами в Беларуси на период до 2035 года.

По приглашению НАИП в марте текущего года компании «Ремондис» и «Томра» приступили к подготовке инвестпредложения, которое включает закупку тароматов для автоматического приема тары (стеклянные и пластиковые бутылки, а также жестяные банки), строительство центров сортировки и пересчета, а также закупку автомобильной техники. Потенциальными инвесторами были представлены технико-экономические показатели проекта, детально обсуждены перспективы и этапы внедрения в республике депозитной (залоговой) системы.


«Расчетный объем инвестиций для внедрения всех компонентов системы составляет 90 млн евро. Эти инвестиции планируется направить на реализацию инвестиционного проекта „под ключ“. Его успешная реализация позволит увеличить уровень использования коммунальных отходов на 10%, приблизив цель „нулевого захоронения“ отходов и обеспечив при этом создание порядка 3000 рабочих мест», — отметил начальник отдела НАИП Роман Алейников.

В агентстве отметили, что «данная система хорошо знакома белорусам с советских времен и ее модернизированная версия успешно зарекомендовала себя более чем в 30 развитых странах мира». Успешный пример — Литва, где «население возвращает более 95% тары из-под напитков и получает за это чек, который можно обналичить либо купить за него товары».

Ранее пивовары предлагали повременить с запуском депозитной системы сбора тары.


 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 24
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Расчетный объем инвестиций для внедрения в Беларуси депозитной (залоговой) системы по сбору тары составляет около 90 млн евро.
 
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