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Volkswagen завершит производство легендарного "Жука" в 2019-м

14.09.2018 21:49 — Разное | Партизан  
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Американская "дочка" немецкого концерна собирается больше внимания уделить семейным авто.

Компания Volkswagen of America объявила о завершении в 2019 году производства легендарной модели Beetle, сообщает "Спутник" со ссылкой на телекомпанию CNBC.

По словам главы компании Хинрича Вобэкена, очевидно, что после 70 лет существования данной модели прекращение ее производства вызовет у многих автолюбителей массу эмоций.

Он также отметил, что VWoA собирается заняться выпуском полной линейки авто, ориентированной на семью, и каких-либо планов по замене модели Beetle нет.

Volkswagen Käfer ("Жук") выпускался Volkswagen AG с 1938 года по 2003 годы. Это самая массовая машина в истории автомобилестроения, производившаяся без пересмотра базовой конструкции. За все время существования модели было выпущено свыше 21 миллиона данных авто.

После 2003 года Beetle выпускался только в США компанией Volkswagen of America – "дочкой" немецкой Volkswagen AG.


 
 
Ссылка на источник 24
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Американская "дочка" немецкого концерна собирается больше внимания уделить семейным авто.
 
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