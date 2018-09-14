По словам главы компании Хинрича Вобэкена, очевидно, что после 70 лет существования данной модели прекращение ее производства вызовет у многих автолюбителей массу эмоций.





Он также отметил, что VWoA собирается заняться выпуском полной линейки авто, ориентированной на семью, и каких-либо планов по замене модели Beetle нет.





Volkswagen Käfer ("Жук") выпускался Volkswagen AG с 1938 года по 2003 годы. Это самая массовая машина в истории автомобилестроения, производившаяся без пересмотра базовой конструкции. За все время существования модели было выпущено свыше 21 миллиона данных авто.





После 2003 года Beetle выпускался только в США компанией Volkswagen of America – "дочкой" немецкой Volkswagen AG.