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Volkswagen завершит производство легендарного "Жука" в 2019-м
Американская "дочка" немецкого концерна собирается больше внимания уделить семейным авто.
Компания Volkswagen of America объявила о завершении в 2019 году производства легендарной модели Beetle, сообщает
По словам главы компании Хинрича Вобэкена, очевидно, что после 70 лет существования данной модели прекращение ее производства вызовет у многих автолюбителей массу эмоций.
Он также отметил, что VWoA собирается заняться выпуском полной линейки авто, ориентированной на семью, и каких-либо планов по замене модели Beetle нет.
Volkswagen Käfer ("Жук") выпускался Volkswagen AG с 1938 года по 2003 годы. Это самая массовая машина в истории автомобилестроения, производившаяся без пересмотра базовой конструкции. За все время существования модели было выпущено свыше 21 миллиона данных авто.
После 2003 года Beetle выпускался только в США компанией Volkswagen of America – "дочкой" немецкой Volkswagen AG.
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Американская "дочка" немецкого концерна собирается больше внимания уделить семейным авто.
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