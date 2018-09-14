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Беларусь присоединяется к «рабовладельческому» хлопковому производству в Узбекистане

14.09.2018 21:41 — Разное | Партизан  
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Сфера производства в Узбекистане связана с многочисленными нарушениями прав человека.

Беларусь присоединяется к «рабовладельческому» хлопковому производству в Узбекистане
Барановичское производственное хлопчатобумажное объединение вошло в узбекский кластер производителей хлопка. Правозащитники считают, что сфера производства в Узбекистане связана с многочисленными нарушениями прав человека, пишет «Белсат».

«Будем выращивать здесь (в Узбекистане – belsat.eu) хлопок, перерабатывать и забирать материал на пряжу, нитки, которые необходимы нам на комбинате. Это получается дешевле и целесообразнее. Это уже решенный вопрос», – цитирует БелТА вице-премьера Михаила Русого.

Тема производства хлопка в Узбекистане много лет находится в центре внимания правозащитников. Власти обвиняют в том, что в сборе хлопка заставляют участвовать студентов, бюджетников (педагогов, преподавателей, медиков) и даже детей.

Условия работы при этом очень тяжелые и вредные для здоровья. За день нужно собрать вручную не менее 50 кг хлопка, а продолжительность принудительных работ – в среднем 12 дней.

Оплата за эту тяжелую работу – примерно 30 долларов за 12 суток. Отказаться от повинности нельзя: бюжетникам за это грозит увольнение, студентам – отчисление.


Бойкот хлопка из Узбекистана

Ряд всемирно известных брендов производства одежды еще в 2012 году призвали бойкотировать хлопок из Узбекистана, требуя отменить принудительный труд на производстве. К бойкоту присоединились и некоторые страны, с призывом отказаться от принудительного труда выступали международные организации.

Давление мирового сообщества заставило власти Узбекистана пойти на уступки. Осенью 2017 года премьер-министр Абдулла Арипов призвал отказаться от принудительного труда при сборе хлопка, а также от использования труда детей. По словам наблюдателей, сразу после этого заявления часть подневольных сборщиков отправили по домам.

Однако правозащитники считают, что ситуация со сбором хлопка все равно остается тяжелой. Международная коалиция Cotton Campaign, которая следит за защитой трудовых прав при сборе хлопка во всем мире, заявила в этом году, что несмотря на некоторый прогресс, случаи привлечения к сбору хлопка школьников и бюджетников продолжают фиксироваться.

По мнению представителей организации, пока нельзя быть уверенными в том, что власти Узбекистана действительно собираются полностью выполнить свои обещания и отказаться от использования принудительного труда.

Детали белорусско-узбекского сотрудничества в хлопковой области пока не разглашаются.

 
 
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Сфера производства в Узбекистане связана с многочисленными нарушениями прав человека.
 
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