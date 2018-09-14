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Официальный визит Александра Лукашенко в Узбекистан закончен. Подводим итоги
Новости Беларуси. Завершился официальный визит Александра Лукашенко в Узбекистан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
13 сентября президенты провели переговоры в узком и расширенном форматах. А сегодня встретились в более неформальной обстановке. Александр Лукашенко посетил загородную резиденцию своего узбекского коллеги. Наш Президент стал первым из зарубежных лидеров, кто побывал в «Карнайсае» – это знак особого уважения и дружбы. А между лидерами действительно сложились теплые личные отношения. 14 сентября в неформальной обстановке президенты общались более трех часов.
В целом визит в Узбекистан уже дал конкретные результаты. Накануне в Ташкенте подписали
В Узбекистане проходит выставка белорусских производителей
До конца года здесь выпустят 220 единиц техники, а через несколько лет объемы выпуска превысят 1000 машин ежегодно. В целом промышленную кооперацию партнеры считают движущей силой сотрудничества. А потенциал торговых отношений оценивают в 1 миллиард долларов.
Владимир Улахович, председатель Белорусской торгово-промышленной палаты:
Эта выставка ясно показывает, что мы можем дополнять друг друга. И наш общий потенциал может работать на развитие двух наших братских стран.
Этот визит станет перезагрузкой в отношениях Беларуси и Узбекистана. Александр Лукашенко поручил правительству активно подключаться к разработке новых проектов, а также задействовать потенциал регионов. Планируется, что уже в 2019 году бизнесмены двух стран смогут встретиться в рамках отдельного форума регионов Беларуси и Узбекистана.
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Новости Беларуси. Завершился официальный визит Александра Лукашенко в Узбекистан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. «Мы действительно видим искренний...
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