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Конец запрещённой парковке: на пересечении улиц Мясникова и Немиги возводят островки безопасности
Новости Беларуси. Зачастую водители игнорировали этот участок дороги и могли оставлять машины прямо на перекрестке. Теперь здесь появился треугольник из бортового камня, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
В то же время поворот налево с Немиги на Мясникова сохранили. Он открыт для проезда транспорта в выходные и праздничные дни. Кстати, ближайший пешеходный переход также ограничили двумя островками безопасности.
Алексей Пухтий, старший инженер по организации дорожного движения отдела ГАИ Московского РУВД:
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Новости Беларуси. Зачастую водители игнорировали этот участок дороги и могли оставлять машины прямо на перекрестке. Теперь здесь появился треугольник из...
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