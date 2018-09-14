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Конец запрещённой парковке: на пересечении улиц Мясникова и Немиги возводят островки безопасности

14.09.2018 23:26 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Зачастую водители игнорировали этот участок дороги и могли оставлять машины прямо на перекрестке. Теперь здесь появился треугольник из бортового камня, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Конец запрещённой парковке: на пересечении улиц Мясникова и Немиги возводят островки безопасности

В то же время поворот налево с Немиги на Мясникова сохранили. Он открыт для проезда транспорта в выходные и праздничные дни. Кстати, ближайший пешеходный переход также ограничили двумя островками безопасности.

Конец запрещённой парковке: на пересечении улиц Мясникова и Немиги возводят островки безопасности

Алексей Пухтий, старший инженер по организации дорожного движения отдела ГАИ Московского РУВД:
Осталось установить знаки «объезд препятствия», «пешеходный переход», а так же ограничение в скорости до 40 в связи с тем, что искусственная неровность была установлена. Станет, конечно, безопасно, потому что мы на 15 метров в обе стороны от пешеходного перехода обеспечили видимость пешеходов.

 
 
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Новости Беларуси. Зачастую водители игнорировали этот участок дороги и могли оставлять машины прямо на перекрестке. Теперь здесь появился треугольник из...
 
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