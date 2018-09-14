15 сентября. События и люди

ПРАЗДНИКИ:

Международный день демократии.

Беларусь - День библиотек.

Коста-Рика - День Независимости.

ПРИМЕТЫ:

Мамонт Овчарник (покровитель овец и коз); Федот и Руфина. Не выгоняй поутру скотину, выгонишь - беду нагонишь. Время утеплять сараи и жильё.

РОДИЛИСЬ:

1789 Джеймс Фенимор КУПЕР, американский писатель. Был исключён из колледжа за озорство, так и не получил образование и до конца жизни писал с ужасными орфографическими ошибками.

1828 Александр Михайлович БУТЛЕРОВ, российский химик, основатель органической химии.

1890 Агата КРИСТИ (Дейм Агата Мэри Кларисса Кристи МИЛЛИЕР), всемирно известная писательница. Известно, что её горячо любимый супруг Арчибальд изменял Агате и даже пытался убить бедняжку, а после того как он потребовал развода, с писательницей случилось то, что время от времени происходило с героями её романов, - она исчезла. Её нашли в гостинице, зарегистрированной под чужим именем. Да не просто чужим, а под именем... женщины, на которой собирался жениться её муж. В анкетной графе «род занятий» всегда писала - «замужняя дама», считая это самым верным ответом.

1923 Михаил Исаевич ТАНИЧ (ТАНХИЛЕВИЧ), российский поэт-песенник. Основатель группы «Лесоповал».

1925 Кирилл Юрьевич ЛАВРОВ, российский актёр.

1929 Арлен Михайлович КАШКУРЕВИЧ, белорусский график.

1941 Юрий Борисович НОРШТЕЙН, российский мультипликатор. Его мультфильм «Ёжик в тумане» признан лучшей анимацией за всю историю в мире.

1946 Томми Ли ДЖОНС, американский актёр. Дважды был женат.

1963 Андрей Александрович РАЗИН, российский певец и продюсер, создатель группы «Ласковый май». Его отец родом из Гродно, родители погибли в автокатастрофе в 1964 году, после чего Андрей воспитывался в детдоме. Его 16-летний сын Александр (от четвёртого брака) умер в 2017 году от сердечного приступа.

1984 Принц Генри (Гарри) Уэльский, младший сын Чарльза и Дианы, внук королевы Великобритании. Гарри - шестой по счёту в линии наследников престола. 19 мая 2018 года он женился на американской актрисе Меган МАРКЛ.

СОБЫТИЯ:

1830 Произошёл первый несчастный случай на железной дороге (при открытии первого в мире вокзала в Манчестере был смертельно ранен госслужащий У. ХАСКИССОН).

1916 В битве у деревни Флер близ реки Соммы англичане первыми в мире применили в бою танки (модель Мк-1), вызвавшие панику среди немцев (один танк взял в плен 300 немецких солдат). Из-за низкой технической надёжности этой модели на исходные позиции выдвинулось только 32 машины. Из них 5 застряло в болоте и 9 вышли из строя по техническим причинам. В России прототип танка создали раньше англичан, но он так и не был запущен в серийное производство.

1920 В Минске открылся Национальный академический театр (с 1944 г. - имени Янки Купалы).

1928 Английский микробиолог Александр ФЛЕМИНГ первым в мире выделил пенициллин.

1943 Впервые плацдарм под Новороссийском был назван Малой землёй.

1971 Была создана экологическая организация «Гринпис», девиз которой гласит: «Мысли глобально, действуй локально!». Её основатель Дэвид Фрейзер Мак ТАГГАРТ погиб в автокатастрофе в 2001 году.

2000 Китайские археологи нашли могилу Чингисхана.

2015 Умер Михай ВОЛОНТИР, советский молдавский актёр.

ДНИ ГОРОДОВ:

Гродно - 890 лет.

Слуцк - 902 года.

Смолевичи - 570 лет.