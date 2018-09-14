

Кадр из ситкома "Наша Russia"

Он рассказал в эфире российского ТВ, что «золотые времена» ушли, когда за один съемочный день в ситкоме получал 1 тыс. долларов.— поведал артист.Однако по пути в банк его ограбили: ударили железной трубой по голове, отобрали деньги и документы. Артист попал в больницу, а после этого скитался по улицам, пишут