|
Джамшут из "Наша Russia" рассказал, как стал бомжом
Кадр из ситкома "Наша Russia"
Он рассказал в эфире российского ТВ, что «золотые времена» ушли, когда за один съемочный день в ситкоме получал 1 тыс. долларов.
«Однажды решил собрать все сбережения, продать квартиру. Собрал все в баул, пошел в банк, чтобы положить все в ячейку, а потом купить себе двухкомнатную квартиру побольше», — поведал артист.
Однако по пути в банк его ограбили: ударили железной трубой по голове, отобрали деньги и документы. Артист попал в больницу, а после этого скитался по улицам, пишут
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Актер театра и кино Валерий Магдьяш признался, что у него нет ни дома, ни денег.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)