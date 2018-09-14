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Джамшут из "Наша Russia" рассказал, как стал бомжом

15.09.2018 02:32 — Разное | UDF  
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Кадр из ситкома "Наша Russia"
Актер театра и кино Валерий Магдьяш, ставший широко известным по роли Джамшута в ситкоме «Наша Russia», признался, что у него нет ни дома, ни денег.

Он рассказал в эфире российского ТВ, что «золотые времена» ушли, когда за один съемочный день в ситкоме получал 1 тыс. долларов.

«Однажды решил собрать все сбережения, продать квартиру. Собрал все в баул, пошел в банк, чтобы положить все в ячейку, а потом купить себе двухкомнатную квартиру побольше», — поведал артист.

Однако по пути в банк его ограбили: ударили железной трубой по голове, отобрали деньги и документы. Артист попал в больницу, а после этого скитался по улицам, пишут dni.ru.

 
 
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Актер театра и кино Валерий Магдьяш признался, что у него нет ни дома, ни денег.
 
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