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Массажистка без образования сломала шею грудному ребенку

15.09.2018 02:26 — Разное | UDF  
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Фото: из открытых источников
Женщина так старалась сделать массаж, что сломала младенцу шею. Ребенок умер.

Как сообщают российские источники массовой информации, в Нижнем Новгороде массажистка без медицинского образования сломала шею грудному ребенку.

Стало известно, что после проведенной процедуры массажа состояние младенца резко ухудшилось. Прибывшие по вызову медики, констатировали у ребенка состояние клинической смерти.

Пострадавший младенец в экстренном порядке был доставлен в реанимационное отделение больницы. Врачи боролись за жизнь малютки, но не спасли, он умер.

Как оказалось, когда женщина делала массаж ребенку, она резко повернула его голову налево, потом направо, что и стало причиной травмы, несовместимой с жизнью.

Женщине грозит до двух лет лишения свободы.

 
 
Ссылка на источник 42
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Женщина так старалась сделать массаж, что сломала младенцу шею. Ребенок умер.
 
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