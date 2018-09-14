Массажистка без образования сломала шею грудному ребенку

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Как сообщают российские источники массовой информации, в Нижнем Новгороде массажистка без медицинского образования сломала шею грудному ребенку.Стало известно, что после проведенной процедуры массажа состояние младенца резко ухудшилось. Прибывшие по вызову медики, констатировали у ребенка состояние клинической смерти.Пострадавший младенец в экстренном порядке был доставлен в реанимационное отделение больницы. Врачи боролись за жизнь малютки, но не спасли, он умер.Как оказалось, когда женщина делала массаж ребенку, она резко повернула его голову налево, потом направо, что и стало причиной травмы, несовместимой с жизнью.Женщине грозит до двух лет лишения свободы.