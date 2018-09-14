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«Мое представление об этой стране было полностью неправильным»: иностранные студенты проведут две недели в Беларуси в рамках проекта «Неизвестная Европа»
Новости Беларуси. Гродненский университет запустил туристический проект «Неизвестная Европа». Иностранцам за две недели предлагают познакомиться с Беларусью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Для 14 студентов из Швейцарии, Германии и Австрии подготовлена насыщенная программа. Это не только лекции по истории, культуре и экономике нашей страны, но и десятки обзорных экскурсий. Вместе с зарубежными гостями на полезный променад отправилась корреспондент Галина Буро.
Моя лекция должна быть посвящена иудаизму, истории еврейского народа, традициям.
Студенты к долгому разговору готовы. Ведь за этим они и приехали – узнать как можно больше о жизни белорусского народа. Многоконфессиональный Гродно вызвал особый интерес.
Тобиас Корбе, студент университета Зальцбурга (Австрия):
Все эти молодые люди – студенты университетов Германии, Австрии и Швейцарии, будущие историки, кинорежиссеры, дизайнеры. Кто-то уже интересовался нашей страной, даже учил русский, а для кого-то Беларусь – полная экзотика.
Колетта Мария Францке, студентка университета Лейпцига (Германия):
Девушка учится на культуролога в Лейпциге. Поездка за тысячу километров от дома – личный эксперимент.
Колетта Мария Францке:
Экскурсии по Гродно, мастер-классы, дегустации и поездки в Мир, Несвиж, Беловежскую пущу – иностранцев на каждом шагу сопровождают волонтеры из числа студентов.
Галина Буро, СТВ:
История и традиции, экономика Беларуси и ее значение в глобальном мире – получить много новой информации на лекции, а обсудить стереотипы о стране за круглым столом. Финансирование такого имиджевого проекта стало возможным благодаря победе в престижном конкурсе.
Светлана Адамович, заведующая кафедрой ГРГУ имени Янки Купалы:
Проект «Неизвестная Европа» планируют продолжать и дальше. Чтобы как можно больше студентов зарубежных вузов смогли рассказать у себя на родине об уже известной им и такой гостеприимной Беларуси.
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«Мое представление об этой стране было полностью неправильным»: иностранные студенты проведут две недели в Беларуси в рамках проекта «Неизвестная Европа»
Новости Беларуси. Гродненский университет запустил туристический проект «Неизвестная Европа». Иностранцам за две недели предлагают познакомиться с Беларусью,...
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