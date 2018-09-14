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В минском магазине килограмм окорока продают дороже 110 рублей

15.09.2018 08:00 — Разное | Tut.by  
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В одном из столичных гипермаркетов можно купить деликатесы, которые не каждому по карману. К примеру, 46 граммов испанского хамона в вакуумной упаковке стоят 5 рублей 37 копеек, а за килограмм — 116 рублей 70 копеек.


Хамон — это не единственный дорогой продукт на полке.


Рядом лежит испанская ветчина из говядины за 96 рублей 58 копеек и два вида салями — за 69 рублей 34 копейки и за 66 рублей 34 копейки.

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Кроме этого деликатеса, на полке имеется ветчина почти по такой же цене.
 
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