В минском магазине килограмм окорока продают дороже 110 рублей

В одном из столичных гипермаркетов можно купить деликатесы, которые не каждому по карману. К примеру, 46 граммов испанского хамона в вакуумной упаковке стоят 5 рублей 37 копеек, а за килограмм — 116 рублей 70 копеек.





Хамон — это не единственный дорогой продукт на полке.





Рядом лежит испанская ветчина из говядины за 96 рублей 58 копеек и два вида салями — за 69 рублей 34 копейки и за 66 рублей 34 копейки.