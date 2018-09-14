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Запах женщины. Ученые выяснили, что больше всего привлекает мужчин

15.09.2018 08:00 — Разное | Tut.by  
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«Мужчины удивительным образом едины во мнении о том, какие женщины источают привлекательный аромат. Почему мы считаем желанными тех или иных людей? Этот вопрос долгое время занимает и науку. Команда ученых из Бернского университета попыталась установить, действует ли естественный запах женщин на всех мужчин одинаково и что общего есть у женщин, которые пахнут особенно приятно», — пишет журналистка швейцарского издания Tages-Anzeiger Александра Брем.


«В исследовании приняли участие 57 мужчин. Им необходимо было оценить запах ватных дисков, которые в течение ночи находились в области подмышек у 28 женщин. Ватные диски не пахли потом, они впитали запах тела участниц эксперимента. Женщины должны были придерживаться строгих правил. Они мылись и стирали белье мылом с нейтральным запахом, не должны были употреблять определенные продукты, принимать медикаменты и делить с кем-либо свою постель. Возраст женщин составлял от 17 до 40 лет, все они находились в одинаковой фазе своего месячного цикла — незадолго до овуляции», — рассказывает журналистка.

Чтобы определить, почему мужчины отдавали явное предпочтение определенным женщинам, ученые из Берна изучили и уровень различных гормонов испытуемых. «Внимание исследователей привлек тот факт, что женщины, которые, по оценке мужчин, пахли лучше остальных, имели самый высокий уровень гормона эстрогена и самый низкий уровень прогестерона. Эта комбинация гарантированно обеспечивает овуляцию и сигнализирует о фертильности», — поясняет Брем.


«То, что фертильность играет роль в определении привлекательности женщин, не ново, — отмечает журналистка. — Однако исследование бернских ученых показывает, что не все женщины в период фертильности пахнут для мужчин одинаково приятно — лучше остальных пахнут те, чья фертильность выражена особенно сильно».

Ученые изучили не только женские половые гормоны, но и уровень гормона стресса кортизола и тестостерона, а также HLA-статус женщин (набор человеческих лейкоцитарных антигенов, влияющих на работу иммунной системы организма). Ни один из этих показателей не стал для ученых явным доказательством его влияния на привлекательность женского запаха, говорится в статье.

В научном сообществе новое исследование вызвало неоднозначную реакцию. «Я бы поставил под сомнение то, что привлекательность обеспечивается только уровнем половых гормонов», — приводит журналистка мнение Клауса Ведекинда, эксперта по эволюционной биологии из Лозаннского университета.


В 1990-е годы Ведекинд изучил, какие запахи мужчин женщины считают привлекательными, и обнаружил признаки того, что важную роль здесь играет иммунная система. Недавно Ведекинд критиковал исследование бернских ученых об оценке мужчинами женского запаха. Одним из главных пунктов его критики было отсутствие у участниц эксперимента волос в области подмышек. По мнению ученого, запах, в формировании которого играет роль иммунная система, распространяется прежде всего через волосы, передает издание.

«Так или иначе, в реальной жизни в выборе партнера играют роль и другие факторы. Мужчины, принявшие участие в исследовании бернских ученых, ничего не знали о личности женщин или о том, как они выглядят, как звучат их голоса, чем они интересуются и что для них важно в жизни — в отношениях все это вовсе не маловажные вещи», — пишет Брем в заключение.

 
 
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