Найди ящерицу: шесть загадок на внимательность от мастеров маскировки
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Эрин Макги — студентка Аризонского университета и любительница ящериц. Она фотографии, на которых рептилии так хорошо замаскированы, что заметить их может только очень внимательный человек. 42.TUT.BY выбрал лучшие фото из коллекции Макги. Проверьте свою внимательность: сколько ящериц вы найдете без подсказок? собирает Начнем с простого. Где ящерица?
Фото: Earyn McGee, MSc / twitter.com
Кликните здесь, чтобы увидеть ящерицу
Вот она!
Фото: Earyn McGee, MSc / twitter.com
Фото: Earyn McGee, MSc / twitter.com
Видите рептилию?
Фото: Earyn McGee, MSc / twitter.com
Нажмите, чтобы получить подсказку
Вы зря смотрели на кактус
Фото: Earyn McGee, MSc / twitter.com
Фото: Earyn McGee, MSc / twitter.com
А здесь кто?
Фото: Earyn McGee, MSc / twitter.com
Эта кнопка готова всё вам показать
Это ящерица с оранжевой полоской на спине
Фото: Earyn McGee, MSc / twitter.com
Фото: Earyn McGee, MSc / twitter.com
Подсказка: ящерица греется на солнышке
Фото: Earyn McGee, MSc / twitter.com
Кликните здесь, чтобы увидеть ящерицу
Нашлась!
Фото: Earyn McGee, MSc / twitter.com
Фото: Earyn McGee, MSc / twitter.com
Задание со звездочкой
Фото: Earyn McGee, MSc / twitter.com
Сдаетесь? Жмите сюда
Она даже не пряталась
Фото: Earyn McGee, MSc / twitter.com Да, это ящерица
Фото: Earyn McGee, MSc / twitter.com
Уровень сложности: запредельный
Фото: Earyn McGee, MSc / twitter.com
Нажмите тут, если не нашли сами
Вот она!
Фото: Earyn McGee, MSc / twitter.com
Фото: Earyn McGee, MSc / twitter.com
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Проверьте свою внимательность: сколько ящериц вы найдете без подсказок?
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