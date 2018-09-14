Найди ящерицу: шесть загадок на внимательность от мастеров маскировки

Эрин Макги — студентка Аризонского университета и любительница ящериц. Она собирает фотографии, на которых рептилии так хорошо замаскированы, что заметить их может только очень внимательный человек. 42.TUT.BY выбрал лучшие фото из коллекции Макги. Проверьте свою внимательность: сколько ящериц вы найдете без подсказок?

Начнем с простого. Где ящерица?



Фото: Earyn McGee, MSc ‏/ twitter.com

Кликните здесь, чтобы увидеть ящерицу

Вот она!

Фото: Earyn McGee, MSc ‏/ twitter.com

Фото: Earyn McGee, MSc ‏/ twitter.com

Видите рептилию?



Фото: Earyn McGee, MSc ‏/ twitter.com

Нажмите, чтобы получить подсказку

Вы зря смотрели на кактус

Фото: Earyn McGee, MSc ‏/ twitter.com

Фото: Earyn McGee, MSc ‏/ twitter.com

А здесь кто?



Фото: Earyn McGee, MSc ‏/ twitter.com

Эта кнопка готова всё вам показать

Это ящерица с оранжевой полоской на спине

Фото: Earyn McGee, MSc ‏/ twitter.com

Фото: Earyn McGee, MSc ‏/ twitter.com

Подсказка: ящерица греется на солнышке



Фото: Earyn McGee, MSc ‏/ twitter.com

Кликните здесь, чтобы увидеть ящерицу

Нашлась!

Фото: Earyn McGee, MSc ‏/ twitter.com

Фото: Earyn McGee, MSc ‏/ twitter.com

Задание со звездочкой



Фото: Earyn McGee, MSc ‏/ twitter.com

Сдаетесь? Жмите сюда

Она даже не пряталась

Фото: Earyn McGee, MSc ‏/ twitter.com Да, это ящерица

Фото: Earyn McGee, MSc ‏/ twitter.com

Уровень сложности: запредельный



Фото: Earyn McGee, MSc ‏/ twitter.com

Нажмите тут, если не нашли сами

Вот она!

Фото: Earyn McGee, MSc ‏/ twitter.com

Фото: Earyn McGee, MSc ‏/ twitter.com