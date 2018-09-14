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Найди ящерицу: шесть загадок на внимательность от мастеров маскировки

15.09.2018 08:06 — Разное | Tut.by  
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Эрин Макги — студентка Аризонского университета и любительница ящериц. Она собирает фотографии, на которых  рептилии так хорошо замаскированы, что заметить их может только очень внимательный человек. 42.TUT.BY выбрал лучшие фото из коллекции Макги. Проверьте свою внимательность: сколько ящериц вы найдете без подсказок?

Начнем с простого. Где ящерица?


Фото: Earyn McGee, MSc ‏/ twitter.com

Кликните здесь, чтобы увидеть ящерицу

 

Видите рептилию?


Фото: Earyn McGee, MSc ‏/ twitter.com

Нажмите, чтобы получить подсказку

 

А здесь кто?


Фото: Earyn McGee, MSc ‏/ twitter.com

Эта кнопка готова всё вам показать

 

Подсказка: ящерица греется на солнышке


Фото: Earyn McGee, MSc ‏/ twitter.com

Кликните здесь, чтобы увидеть ящерицу

 

Задание со звездочкой


Фото: Earyn McGee, MSc ‏/ twitter.com

Сдаетесь? Жмите сюда

 

Уровень сложности: запредельный


Фото: Earyn McGee, MSc ‏/ twitter.com

Нажмите тут, если не нашли сами

 
 
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