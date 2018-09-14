ПервоКЛАССНЫЙ праздник от работников ОАО «АСБ Беларусбанк»





К началу учебного года многих трудовых коллективах оказывают финансовую помощь работникам, дети которых — школьники. А в нашем коллективе — ЦБУ №403 ОАО «АСБ Беларусбанк» — для ребят устроили настоящее торжество. В нынешнем году в числе первоклассников оказались шестеро деток работников банка. Профсоюз организовал для них праздник в духе научных открытий и волшебства с участием уникальной передвижной секретной лаборатории Миньона.

На какие только ухищрения не шел веселый Миньон, спасая детей от вируса Лени. Смешивал «научную» газировку, показывал бурление без кипячения, создавал морозное дыхание, искусственный снег и вьюгу, устраивал дымовую завесу и взрыв. А потом каждого угостил замороженным попкорном. Оказывается, наука может быть веселой, захватывающей и интересной для всех. Школьникам пожелали, чтобы 1 сентября стал для них успешным стартом, счастливой путевкой в мир знаний и новых удивительных приключений.







По сложившейся традиции работники коллектива не оставили без внимания и подарков детей из Радунского государственного социально-педагогического центра. В рамках акции «Соберем портфель вместе» были приобретены канцелярские товары и вещи, необходимые для обучения воспитанников этого учреждения. Ребята и педагоги были очень рады рассказать о первых днях школьной жизни, благодарили за отзывчивость, неравнодушие и приглашали в гости еще.

Ольга ЯНКЕЛАЙТЬ,

председатель первичной профсоюзной организации.