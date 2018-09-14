Мисевичские аграрии работают на совесть





Механизатор Александр Волынец.

По темпам осенних полевых работ труженики КСУП «Мисевичи» не опережают, но и не отстают от коллег из других сельхозпредприятий района. Активно ведется пахота и посевная озимых зерновых культур, не опаздывают здесь и с уборкой кукурузы, картофеля, сахарной свеклы. В этом можно было убедиться во время недавнего посещения хозяйства.

— Уборочные и другие многочисленные осенние работы проходят напряженно, — рассказал главный агроном предприятия Вацлав Борисевич. — Это обусловлено недостатком кадров. Техники достаточно, а механизаторов, основной силы в растениеводстве, и водителей не хватает. Приходится каждый день менять тактику проведения полевых работ. Например, если отдать предпочтение севу, то не успеешь подготовить почву. И наоборот. Вот и маневрируем, чтобы все работы шли динамично, не в ущерб одна одной. И благодаря нашим неутомимым труженикам неплохо справляемся на всех фронтах сельхозработ.







Полевод Валентина Русинович.

В подтверждение этих слов — уборка картофеля. Нынче на мисевичских полях посажены «янка», «вектор», «манифест», «скарб» и другие сорта — всего 100 гектаров, в том числе 60% по голландской технологии.

Вот уже шестой сезон успешно справляется на уборке второго хлеба механизатор Александр Волынец.

— На нынешний непростой по погодным условиям год урожай картофеля неплохой, — со знанием дела заметил Александр Иванович. — На песчаных почвах хуже, а в низинах — намного лучше. В зависимости от состояния посевов выбираю скорость, стараюсь, чтобы клубней оставалось в земле поменьше, ведь главное не гектары, а количество собранного урожая.







Полевод Инна Руцкая.

Всего несколько минут потребовалось на беседу с профессионалом, чтобы оценить его мастерство и хозяйский подход к делу. Такое же впечатление сложилось и о трудолюбивых полеводах Инне Руцкой и Валентине Русинович, которые отбирали камни на непрерывно движущемся транспортере картофелеуборочного комбайна «ККБ-2».

Ответственный участок работы у механизатора Владимира Яцевича — уборка сахарной свеклы на комбайне KLEINE. Это уже его третья сахарная страда. Столько же лет работает он и в хозяйстве. Ранее трудился водителем в Лиде, все там устраивало. Но решил вернуться на малую родину в Мисевичи, чтобы, по словам Владимира Владимировича, помогать землякам. Видя, как он ловко управляет комбайном, ему это удается на славу.







Механизатор Владимир Яцевич.

По правде говоря и судя по состоянию посевов, свекле еще месяц следовало бы расти, набирать массу и сахаристость, чтобы потом принести предприятию большую прибыль. Однако сахарный завод, хоть и доплачивает производителям за раннюю уборку, диктует свои условия, что приносит убытки сельхозпредприятиям. А вот переработчики будут еще в плюсе и от понижения закупочных цен на сладкую продукцию. Вот и задаются вопросом на селе: когда же производитель и переработчик будут в равных условиях?

Викентий ЯКОВИЧ.

Фото Ивана Кучинского.