С любовью к белым фасадам. Замечательные дома белорусов: Прилукская Слобода

Прилукская Слобода не считается «модной» или «элитной» деревней. Тем не менее, новая ее часть — коттеджная застройка — интересна своей элегантной лаконичностью. Половина замечательных домов , попавших в наш фотопроект, — с белыми или почти белыми фасадами.





















Этот белый рельефный фасад нам показался особенно интересным. Увы, технологию его создания узнать не удалось — хозяев не было дома.

























Откровенно больших домов в Прилукской Слободе мало. Часть из них — дома на две семьи.

















Деревянные и отделанные деревом дома есть, но строят их тут не массово.

















И камень в отделке в Прилукской Слободе — не массовое явление.









В районе новой коттеджной застройки еще достаточно строящихся домов, которые обещают быть замечательными. Значит, будет повод через пару лет повторить проект.

Сколько стоит тут поселиться?

Прилукская Слобода находится совсем рядом с Минском. Участков в продаже несколько. Один, 13 соток в частной собственности с блочным домиком, который можно использовать как бытовку пока строишь что-то основательное, выставлен с начальной ценой в 20 тысяч долларов. Продавец пишет, что цена начальная, и ждет тех, кто предложит больше.

Вне частных аукционов 15 неприватизированных соток с недостроем предлагают за 37,5 тысячи долларов, но готовы торговаться.

За 39,5 тысячи выставлен маленький и давно неиспользуемый, но крепкий блочный домик на 15 сотках. В нем ничего нет, кроме электричества. Нет и забора вокруг участка. Хозяева готовы обменять его на квартиру в Минске.

В старой застройке деревни простой деревенский дом со всеми коммуникациями и на 14 сотках предлагают за 65 тысяч долларов.

95-метровая хата из сруба с двумя входами и санузлом 1996 года постройки на 40 сотках предлагается за 90 тысяч долларов. В доме есть газ, электричество, вода. Да и земля приватизирована.

Трехуровневый основательный и лаконичный дом из красного кирпича 2014 года постройки на 25 сотках предлагается за 120 тысяч долларов. Есть своя скважина, местная канализация. Правда, отопление печное.

Новые дома, в которые еще нужно вкладывать, — штучное предложение. Есть готовый дом на 8 сотках за 149 тысяч долларов. Но продавец чего-то стесняется и даже не показывает, как с фасада выглядит товар.

За обычный двухэтажный блочный дом, в котором, несмотря на отсутствие утеплителя на фасадах, уже пытались жить, хотят 160 тысяч долларов. Продавец пишет, что коттедж для випов, но, судя по фото, жилье экономкласса.

За готовый и обжитый современный блочный дом площадью почти 400 квадратных метров хотят 410 тысяч долларов. Коттедж на 15 сотках, с белым фасадом, смотрится снаружи эффектно, внутри — евроремонт, созданный без участия дизайнера.

Есть в продаже и участок за 92 тысячи долларов, с незавершенным строением — качественным цоколем-монолитом с плитой перекрытия, утепленным, гидроизолированным, с внутренней высотой 210 см.

Высокие ценники на некоторые объекты в Прилукской Слободе можно объяснить былой популярностью земельных аукционов. В 2015-м наделы уходили и за 50, и за 55 тысяч долларов в эквиваленте. Да и строить раньше было дороже. А продавать себе в убыток мало кто решится.