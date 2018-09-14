Победной поступью продолжают свой путь в детской футбольной премьер-лиге воспитанники ДЮСШ г. Березы

Под руководством тренеров Егора Каберского и Андрея Жуковича команды 2009 и 2010 гг. р. синхронно одержали очередные победы в возобновившемся после летней паузы турнире.

Старшие ребята, которых тренирует Егор Владимирович, были сильнее команды «Спорт Альянс» – 2:0 и дружины РЦОР БГУ – 6:4.

Стоит отметить и главных голеадоров среди данного возраста. Никита Скибинский наколотил в ворота соперников 28 мячей, а его партнер по команде Максим Козинец – 21. Наши парни уверенно возглавляют список бомбардиров розыгрыша.

Младшие футболисты сыграли по-разному. Первая команда игроков 2010 года рождения, так же как и старшие ребята, победила дважды: ФК «Слуцк» – 3:0 и РЦОР БГУ – 3:1. А вот вторая команда данного возраста «расписала» две «ничейки» – 2:2 со «Спорт Альянсом» и 3:3 с ФК «Слуцк».

И здесь есть наш березовский парень в списке топ-бомбардиров. Это Савелий Басалай, который отличился 25 раз.

А тем временем 8 сентября на стадионе ДЮСШ г. Березы был блестяще проведен и организован на самом высоком уровне с большим количеством призов футбольный фестиваль для первоклашек. О нем мы расскажем в субботнем выпуске «Маяка».