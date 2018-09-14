Обзор происшествий в Березовском районе за 3-10 сентября

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9 сентября в 20.17 поступило сообщение о горении скирды соломы в урочище Габрилево, принадлежащей ОАО «Малеч». Огнем уничтожено 30 тонн соломы закладки 2018 года. Причина пожара устанавливается.

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Как сообщило руководство Березовского районного отдела Следственного комитета Республики Беларусь, за минувшую неделю возбуждены уголовные дела:

в отношении жителей аг. Спорово Ч. (ранее судимого) 1970 г. р. и Б. 1969 г. р., которые 1 сентября в 14.30 с использованием запрещенных орудий лова на озере Споровском незаконно добыли рыбу, причинив рыбным запасам Республики Беларусь ущерб на сумму 661,5 рубля;

в отношении неустановленного преступника, который 4 сентября в период времени с 09.00 до 11.30 проник в один из домов на улице 17 Сентября в г. Березе, откуда похитил у разных граждан два мобильных телефона и 47 рублей, причинив общий ущерб на сумму 1347 рублей.

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За минувшую неделю в отделение скорой и неотложной медицинской помощи поступило 278 обращений. В центральную районную больницу были доставлены две роженицы. Зарегистрировано восемь случаев травм, в том числе пять черепно-мозговых. Двое пострадавших госпитализированы в травматологическое отделение ЦРБ. Семеро граждан находились в состоянии алкогольного опьянения, трое из них помещены на лечение.

Эх, дороги...

На прошлой неделе в Березовском районе произошло 9 ДТП с механическим повреждением транспорта.

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ОГАИ отдела внутренних дел Березовского райисполкома напоминает, что управление транспортным средством водителем, не пристегнутым ремнем безопасности, перевозка непристегнутых пассажиров, если конструкцией транспортного средства предусмотрены ремни, влекут наложение предупреждения или штрафа в размере до одной базовой величины. Те же действия, совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания, влекут штраф в размере от двух до пяти базовых величин.