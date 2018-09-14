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Романтика или суровые будни?.. 12 сентября – День образования следственного комитета Беларуси

15.09.2018 09:02 — Разное | Маяк (Березовский район)  
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К праздничному дню мы подготовили интервью с начальником Березовского районного отдела Следственного комитета Республики Беларусь подполковником юстиции Александром Константиновичем ПАНАСЕВИЧЕМ.

– Александр Константинович, расскажите об объемах работы следователей в этом году.

– За 8 месяцев т. г. передано прокурору для направления в суд 182 уголовных дела. Это на 26 больше аналогичного прошлогоднего показателя – увеличение связано с некоторым ростом преступности. 118 уголовных дел расследованы в срок до одного месяца, что на 15 больше, чем за такой же период прошлого года. «Ускорение» продиктовано необходимостью в максимально сжатые сроки воплотить в жизнь принцип неотвратимости наказания. С другой стороны, пострадавшим быстрее возмещается ущерб.

– Какие преступления Вы назвали бы «будничными»?

– Кражи велосипедов. Тема набила оскомину, однако обычные граждане продолжают верить в честность  других и не предпринимают мер по сохранению своих двухколесных – оставляют без надзора в общедоступных местах. В последнее время кражи велосипедов снова участились, как некогда – полтора-два года назад.

– Приходилось ли расследовать преступления в частном бизнесе?

– Кражи денег бухгалтерами. Казалось бы, эти люди по своей должности – первые помощники руководителей, но не всегда оправдывают доверие, пользуются их некомпетентностью в узких вопросах. С начала года мы рассмотрели два «бухгалтерских» дела. По одному из них уже вынесен приговор, второе в ближайшее время передадим прокурору для направления в суд.

Например, главный бухгалтер белоозерского предприятия за три года похитила приблизительно 42 тысячи рублей!

Обе обвиняемые тратили ворованные деньги на отдых, дорогостоящие вещи. Доказано, что делали это умышленно. Недостачу и обман выявили сотрудники ОБЭП.

– Какие преступления совершаются в сфере высоких технологий?

– В основном это взломы страниц «ВКонтакте», рассылка от имени их владельцев информации о необходимости предоставить реквизиты личных банковских карточек. А в последующем мошенники снимают с них деньги, оплачивают товары, услуги, работы. Расследовать такие дела сложно, так как структура преступлений запутанная, ниточки часто теряются в других странах, офшорных зонах. Всего в этом году возбуждено и расследовано 10 подобных дел, и пока только одно из них передано в управление Следственного комитета по Брестской области для дальнейших действий – привлечения гражданина России к ответственности.

– Помогают ли следствию установленные в городах видеокамеры?

– Одно из недавних преступлений как раз раскрыто благодаря видеонаблюдению на рынке. Лица еще не задержаны, но установлены. Дело касается кражи кошелька у продавца. Отпечатки пальцев, видео и другие факты помогли восстановить картину произошедшего. Для того чтобы сложился «пазл», была выполнена кропотливая работа. Хотя рыночные кражи тяжело раскрыть – толпы народа, очевидцев не сыщешь. Один отвлекает, второй ворует.

– Но сейчас основной «кошелек» у большинства населения – банковская карточка. Какие рекомендации можно дать при ее пропаже?

– Немедленно сообщить об этом в банк и заблокировать! Потому что даже если к ней «не приложен» пин-код, воры найдут способ, как потратить ваши деньги. Рассчитаются через интернет-банкинг, на различных сайтах, используя номер. Кстати, в этом году расследовалось дело в отношении несовершеннолетнего жителя Березовского района, который по чужой карте оплатил покупки в интернет-магазине.

– Преступники используют все более изощренные способы завладеть чужим добром. Не дают «засиживаться» следователям?..

– Образно говоря, постоянно нужно доказывать, что ты умнее их. Этакая состязательность. У нас наработанная годами практика, и в то же время без освоения новых знаний не обойтись. К примеру, в расследовании все тех же краж с банковских карточек, взломов аккаунтов. Благо, молодые следователи, пополняющие наш коллектив, проявляют к раскрытию «современных» преступлений большой интерес.

– Кто пришел к вам в этом году?

– Выпускник Академии МВД из Лунинца Александр Ярохович.

– Как встречаете молодых специалистов?

– В первую очередь представляем, решаем бытовые вопросы (на съем жилья доплачиваем порядка 70 рублей в месяц). Закрепляем за новичком опытного сотрудника, который, как правило, работает с ним в одном кабинете – так проще обучать, контролировать.

– Свойственна ли отделу текучка кадров?

– В настоящее время не хватает двух человек. Но в следующем году они прибудут – выпускники Академии МВД – подобранные нами ранее кандидаты, уроженцы Березовщины. Учатся курсанты на следственно-экспертном факультете.

Костяк коллектива составляют специалисты со стажем. А в январе трое наших сотрудников – Евгений Драгун, Владимир Сушкевич и Елена Воропаева – переведены в вышестоящее следственное управление в Брест – их заметили и пригласили на службу как отличных мастеров своего дела.

– Просмотрела на стеллажах в Вашем кабинете награды отдела – грамоты и благодарности. Значимым достижением остается результат 2015 года, когда подразделение было признано лучшим в области. Но удивляют поощрения за творческие и спортивные конкурсы – при таком малом количестве  сотрудников…

– Конечно, самые главные награды – за профессионализм, однако действительно можем похвастаться призовыми местами в соревнованиях по рыбной ловле, вокалу, бегу. Болеем за своих представителей, совместное времяпрепровождение вне службы сплачивает коллектив.

– Как сохраняете моральный климат в коллективе, чтобы не сойти с ума от отрицательных эмоций, которые непременно сопровождают служебную деятельность?

– Приятельское общение, поддержка друг друга. Вообще, понимаем один одного с полуслова, обстановка комфортная, что способствует снятию напряжения. Наиболее сложно начинающим, особенно во время выездов «по смертям» – на осмотры умерших, погибших, закончивших жизнь самоубийством.

– Да уж… Тут не до романтики. Ребята, наверное, грубеют?

– След суровой профессии наверняка останется в каждом из нас, но в целом руководствуемся позитивом – это удел сильных духом людей. Негатив может порождать ошибки в работе.

– Что пожелаете коллегам в День образования Следственного комитета?

– Прежде всего благодарю сотрудников отдела за работу. Желаю здоровья, успехов, везения и семейного благополучия. Всех с праздником!

На фото: Начальник Березовского районного отдела Следственного комитета Республики Беларусь Александр Панасевич (слева) и старшие следователи Виктор Колос, Андрей Челноков.

На нынешнюю должность Александр Панасевич пришел с поста заместителя начальника отдела внутренних дел Березовского райисполкома, где в 2003 году начинал следователем, и ни разу об этом не пожалел. «Работа следователя в новосозданной структуре стала более качественной благодаря серьезному методическому обеспечению со стороны центрального и областного аппаратов Следственного комитета, – считает он. –  Каждый месяц для следователей области проводятся обучающие семинары, тестирование. Учеба и контроль знаний держат в тонусе».

Старший следователь Виктор Колос специализируется на расследовании ДТП и сложных уголовных дел – «с подковыркой», как выражаются сами специалисты. Легко находит психологический подход к преступникам и добивается хороших результатов в работе.

Андрей Челноков в позапрошлом году был признан лучшим молодым следователем Брестской области. Работает с Виктором Колосом в одном кабинете и перенял у него полезный опыт.

Фото Степана ТЮШКЕВИЧА.

 

 
Теги: Брест
 
 
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