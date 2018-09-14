Успеть в положенный срок: предприятия и организации района готовятся к отопительному сезону

Одной из главных задач является подготовка предприятий и организаций района к работе в осенне-зимний период 2018/2019 года.

По состоянию на 1 сентября 2018 года оформлено около 53% паспортов готовности потребителей тепловой энергии и почти 47% паспортов готовности теплоисточников к работе в осенне-зимний период. Для готовности паспорта необходимо укомплектовать штат подготовленным обслуживающим персоналом либо заключить договор на обслуживание со специализированной организацией. Следует выполнить гидравлические испытания систем отопления, горячего водоснабжения и тепловых сетей, подвергнуть системы отопления гидропневматической промывке или промывке водой до полного осветления, выполнить изоляцию запорной арматуры и фланцевых соединений, провести ремонт изоляции трубопроводов, нанести участки опознавательной окраски (для воды – зеленого цвета) шириной не менее четырех диаметров трубы. Необходимо нанести указатели направления движения теплоносителя белого или черного цвета в соответствии с требованиями ГОСТа 14202, нанести цифровую маркировку на трубопроводы (1.4 для сетевой воды, 1.3 для горячего водоснабжения и 1.1 для холодной воды). Установить поверенные манометры и приборы учета тепловой энергии, выполнить другие мероприятия, предусмотренные требованиями ТКП-388.

Руководителям предприятий и организаций – потребителей тепловой энергии, председателям ЖПК необходимо принять меры по ускорению подготовки организаций (объектов) к работе в осенне-зимний период 2018/2019 года.

Согласно статье 20.11 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях непринятие мер по подготовке теплоиспользующего оборудования для работы в осенне-зимний период влечет наложение штрафа в размере от четырех до двадцати базовых величин, а на юридическое лицо – до пятисот базовых величин.

Инна ПОЗНЯК, инспектор районной энергоинспекции.