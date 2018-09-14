Время стать заметней! Госавтоинспекция призывает пешеходов и велосипедистов обозначить себя фликерами

Просто поразительно, как многие люди не заботятся о себе, подвергая ненужному риску пострадать в ДТП. Со слов большинства водителей, «душа уходит в пятки», когда очередной силуэт неожиданно возникает из темноты в свете фар. И, объехав темный идущий или движущийся на велосипеде объект, вырывается вздох облегчения: «Слава Богу, что вовремя заметил».



Статистика аварийности на территории Брестской области свидетельствует о том, что преобладающим видом дорожно-транспортных происшествий являются наезды транспортных средств на пешеходов и велосипедистов.

С участием уязвимых участников дорожного движения на территории Брестской области произошло 112 (+16) ДТП, 23 (+8) человек погибло, 94 (+2), получили телесные повреждения различной степени тяжести, по вине уязвимых участников дорожного движения произошло 50 ДТП (+9), 19 (+8) человек погибло, 29 (+6), получили телесные повреждения различной степени тяжести.

За истекший период 2018 года на дорогах Пинского района с участием уязвимых участников дорожного движения произошло 5 ДТП, в которых 1 человек погиб и 1 получил телесные повреждения. В 3-х случаях пешеходы и велосипедисты находились в состоянии алкогольного опьянения.

Госавтоинспекция Пинского РОВД призывает всех, кто заметил на проезжей части дороги вышеуказанных горе пешеходов или велосипедистов, звонить по телефону 102 либо 139.

Конечно же, наезды на пешеходов и велосипедистов происходят, в основном, при совместном использовании проезжей части улиц или дорог автомобилями и уязвимыми участниками дорожного движения.

Среди нарушений Правил дорожного движения пешеходами самыми распространенными являются:

пересечение проезжей части в неустановленном месте,

нетрезвое состояние пешеходов,

неожиданный выход на проезжую часть дороги из-за транспортного средства, сооружений, деревьев или других препятствий,

неиспользование световозвращающих элементов для обозначения себя при движении в темное время суток по краю проезжей части.

Среди нарушений Правил дорожного движения велосипедистами самыми распространенными являются:

нарушение правил передвижения велосипедистов на пешеходных переходах,

управление велосипедом в состоянии алкогольного опьянения,

отсутствие на велосипеде катафотов, фонарей (фар) красного и белого света при движении в темное время суток по краю проезжей части.

Особенно опасно двигаться по проезжей части или пересекать ее в темное время суток, поскольку пешеход или велосипедист видит автомобиль с включенными фарами, а водитель может пешехода или велосипедиста не заметить. Многие, увидев автомобиль, думают, что и сами уже замечены водителем, чем подвергают себя опасности, так как водитель заметит их только в тот момент, когда они будут освещены светом фар. При этом темная одежда поглощает свет и, как правило, менее заметна для водителя.

Для того чтобы улучшить видимость человека на дороге в темное время суток пешеходу необходимо обозначить себя световозвращающими элементами.

Как показали исследования, водители автомобилей видят пешехода или велосипедиста имеющего световозвращатели, со значительно большего расстояния по сравнению с пешеходами или велосипедистами без таковых.

При движении с ближним светом расстояние обнаружения увеличивается с 25-40 метров до 130-140 метров, а при движении с дальним светом — до 400 метров. Вот это расстояние и дает водителю запас во времени, чтобы своевременно среагировать и избежать наезда на пешехода. Фликер на одежде, являясь элементом пассивной безопасности, снижает риск наезда на пешехода в темноте в 6,5 раз, то есть использование «пешеходного катафота» уменьшает вероятность наезда на 85%.

На борьбу с дорожно-транспорным травматизмом нацелены не только сотрудники ГАИ, но и сотрудники других служб милиции. Они будут следить за наиболее аварийно-опасными участками автомобильных дорог и ежедневно в темное время суток данные участки будут патрулировать, уделяя особое внимание соблюдению ПДД пешеходами и велосипедистами.

Пешие участники дорожного движения обязаны при движении по краю проезжей части дороги в темное время суток обозначить себя световозвращающими элементами, а велосипедисты в темное время суток должны управлять велосипедом, который оборудован спереди — фарой (фонарем), излучающим белый свет, сзади — фонарем, излучающим красный свет. Велосипедистам рекомендуется также иметь на себе световозвращающие элементы, а лучше – жилеты со СВ-вставками.

За несоблюдение этих требований и другие нарушения Правил, уязвимые участники дорожного движения будут привлекаться к административной ответственности в виде штрафа размером от 24,50 рублей до 73,50 белорусских рублей. Если нарушение совершается в состоянии алкогольного опьянения, то сумма штрафа колеблется от 3 до 5 базовых величин, то есть от 73,50 до 122,50 белорусских рублей.

При средней цене фликера 1-3 белорусских рубля. Легко подсчитать, сколько можно их купить за один только штраф. Если сами люди не хотят о себе позаботиться, придется это сделать милиции, даже если формы этой заботы будут не очень популярны, ведь, как известно, человеческая жизнь не имеет цены.

Уважаемые пешеходы и велосипедисты, прежде чем нарушать правила дорожного движения, подумайте, будет ли оправдан ваш риск, что вы выиграете и что можете потерять.

При любых обстоятельствах, старайтесь анализировать ситуацию и вовремя принимать верное решение.

Помните, что Правила дорожного движения созданы во всем мире не для того, чтобы их нарушать, а для того, чтобы безукоризненно выполнять все их требования.

Будьте внимательны и осторожны!

Старший Госавтоинспектор ОГАИ Пинского РОВД Дмитрий Вечёрко.