|
Время стать заметней! Госавтоинспекция призывает пешеходов и велосипедистов обозначить себя фликерами
15.09.2018 — Разное | Полесская правда
>
Просто поразительно, как многие люди не заботятся о себе, подвергая ненужному риску пострадать в ДТП. Со слов большинства водителей, «душа уходит в пятки», когда очередной силуэт неожиданно возникает из темноты в свете фар. И, объехав темный идущий или движущийся на велосипеде объект, вырывается вздох облегчения: «Слава Богу, что вовремя заметил».
С участием уязвимых участников дорожного движения на территории Брестской области произошло 112 (+16) ДТП, 23 (+8) человек погибло, 94 (+2), получили телесные повреждения различной степени тяжести, по вине уязвимых участников дорожного движения произошло 50 ДТП (+9), 19 (+8) человек погибло, 29 (+6), получили телесные повреждения различной степени тяжести.
Госавтоинспекция Пинского РОВД призывает всех, кто заметил на проезжей части дороги вышеуказанных горе пешеходов или велосипедистов, звонить по телефону 102 либо 139.
Конечно же, наезды на пешеходов и велосипедистов происходят, в основном, при совместном использовании проезжей части улиц или дорог автомобилями и уязвимыми участниками дорожного движения.
Среди нарушений Правил дорожного движения пешеходами самыми распространенными являются:
Среди нарушений Правил дорожного движения велосипедистами самыми распространенными являются:
Особенно опасно двигаться по проезжей части или пересекать ее в темное время суток, поскольку пешеход или велосипедист видит автомобиль с включенными фарами, а водитель может пешехода или велосипедиста не заметить. Многие, увидев автомобиль, думают, что и сами уже замечены водителем, чем подвергают себя опасности, так как водитель заметит их только в тот момент, когда они будут освещены светом фар. При этом темная одежда поглощает свет и, как правило, менее заметна для водителя.
Как показали исследования, водители автомобилей видят пешехода или велосипедиста имеющего световозвращатели, со значительно большего расстояния по сравнению с пешеходами или велосипедистами без таковых.
При движении с ближним светом расстояние обнаружения увеличивается с 25-40 метров до 130-140 метров, а при движении с дальним светом — до 400 метров. Вот это расстояние и дает водителю запас во времени, чтобы своевременно среагировать и избежать наезда на пешехода. Фликер на одежде, являясь элементом пассивной безопасности, снижает риск наезда на пешехода в темноте в 6,5 раз, то есть использование «пешеходного катафота» уменьшает вероятность наезда на 85%.
На борьбу с дорожно-транспорным травматизмом нацелены не только сотрудники ГАИ, но и сотрудники других служб милиции. Они будут следить за наиболее аварийно-опасными участками автомобильных дорог и ежедневно в темное время суток данные участки будут патрулировать, уделяя особое внимание соблюдению ПДД пешеходами и велосипедистами.
Пешие участники дорожного движения обязаны при движении по краю проезжей части дороги в темное время суток обозначить себя световозвращающими элементами, а велосипедисты в темное время суток должны управлять велосипедом, который оборудован спереди — фарой (фонарем), излучающим белый свет, сзади — фонарем, излучающим красный свет. Велосипедистам рекомендуется также иметь на себе световозвращающие элементы, а лучше – жилеты со СВ-вставками.
За несоблюдение этих требований и другие нарушения Правил, уязвимые участники дорожного движения будут привлекаться к административной ответственности в виде штрафа размером от 24,50 рублей до 73,50 белорусских рублей. Если нарушение совершается в состоянии алкогольного опьянения, то сумма штрафа колеблется от 3 до 5 базовых величин, то есть от 73,50 до 122,50 белорусских рублей.
При средней цене фликера 1-3 белорусских рубля. Легко подсчитать, сколько можно их купить за один только штраф. Если сами люди не хотят о себе позаботиться, придется это сделать милиции, даже если формы этой заботы будут не очень популярны, ведь, как известно, человеческая жизнь не имеет цены.
Уважаемые пешеходы и велосипедисты, прежде чем нарушать правила дорожного движения, подумайте, будет ли оправдан ваш риск, что вы выиграете и что можете потерять.
При любых обстоятельствах, старайтесь анализировать ситуацию и вовремя принимать верное решение.
Помните, что Правила дорожного движения созданы во всем мире не для того, чтобы их нарушать, а для того, чтобы безукоризненно выполнять все их требования.
Будьте внимательны и осторожны!
Старший Госавтоинспектор ОГАИ Пинского РОВД Дмитрий Вечёрко.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Время стать заметней! Госавтоинспекция призывает пешеходов и велосипедистов обозначить себя фликерами
> Просто поразительно, как многие люди не заботятся о себе, подвергая ненужному риску пострадать в ДТП. Со слов большинства водителей, «душа уходит в пятки», когда...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)