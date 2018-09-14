Минское «Динамо» проиграло «Сочи» в матче чемпионата КХЛ

«Динамо» принимало «Сочи» дома. Счет в матче открыли гости: на 10-й минуте забросил Станислав Бочаров, реализовавший большинство. Минчане сравняли на 35-й минуте стараниями Теему Пулккинена, но на 55-й минуте гости вновь вышли вперед (Шон Коллинз). Решающую шайбу в ворота «Динамо» забросил Эрик О’Делл (60-я).

- Поздравляю соперника с победой. «Сочи» повел в счете, эта шайба нас подкосила, но во втором периоде переломили ход матча. Создали немало моментов. Гол придал нам сил… Ошибка в третьем периоде решила исход встречи. К сожалению, наша атака снова была не на высоте. Нагонять соперника всегда тяжело, - прокомментировал результат главный тренер «Динамо» Горди ДУАЙЕР, его слова приводит официальный сайт клуба.

«Динамо» с начала «регулярки» проиграло уже пять матчей из шести. В активе клуба всего одна победа. Команда занимает последнее 12-е место Западной Конференции. Следующую игру подопечные Горди Дуайера проведут 18 сентября на выезде против ярославского «Локомотива».