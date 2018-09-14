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Минское «Динамо» проиграло «Сочи» в матче чемпионата КХЛ

15.09.2018 08:44 — Разное | Аргументы и факты  
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Минское «Динамо» проиграло «Сочи» в матче чемпионата КХЛ
Официальный сайт ХК "Динамо Минск"

«Динамо» принимало «Сочи» дома. Счет в матче открыли гости: на 10-й минуте забросил Станислав Бочаров, реализовавший большинство. Минчане сравняли на 35-й минуте стараниями Теему Пулккинена, но на 55-й минуте гости вновь вышли вперед (Шон Коллинз). Решающую шайбу в ворота «Динамо» забросил Эрик О’Делл (60-я). 

Минское «Динамо» проиграло «Сочи» в матче чемпионата КХЛ Минское «Динамо» одержало первую победу в текущем сезоне КХЛ

- Поздравляю соперника с победой. «Сочи» повел в счете, эта шайба нас подкосила, но во втором периоде переломили ход матча. Создали немало моментов. Гол придал нам сил… Ошибка в третьем периоде решила исход встречи. К сожалению, наша атака снова была не на высоте. Нагонять соперника всегда тяжело, - прокомментировал результат главный тренер «Динамо» Горди ДУАЙЕР, его слова приводит официальный сайт клуба.

«Динамо» с начала «регулярки» проиграло уже пять матчей из шести. В активе клуба всего одна победа. Команда занимает последнее 12-е место Западной Конференции. Следующую игру подопечные Горди Дуайера проведут 18 сентября на выезде против ярославского «Локомотива».

 
Теги: Минск
 
 
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С одной победой после шести игр минчане остаются на последнем, 12 месте Западной Конференции регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
 
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