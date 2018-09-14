367 € на закупки к школе, три выходных и запрет на мобильники. Белоруска во Франции о местной школе

Белоруска Лариса Кисель несколько лет живет во Франции и растит там двоих дочерей. Недавно она поделилась рассказом о том, как проходит подготовка к французскому школьному сезону (например, государство выделяет родителям около 367 евро на закупки к школе), а теперь написала пост про особенности обучения, с которыми она столкнулась в первую неделю учебы:



Фото из личного архива Ларисы Кисель

— Школьный год во Франции начался с хорошей для меня новости: рабочая неделя моих детей в саду и начальной школе из 5-дневной стала 4-дневной. Понедельник, вторник, четверг, пятница — с 8.30 до 16.30 с двухчасовым обедом, во время которого при желании можно даже поспать (11.30−13.30). Среда, суббота и воскресенье — выходные дни.

Что дает такая пауза в середине недели?

Передышку. Детям, маме. Французский урок не длится 45 минут. Как правило, он длится от часа до часа 20 минут, при этом одной дисциплине учитель может отвести весь день целиком. Домашних заданий практически нет, поэтому трудятся до результата.

В среду мои девчонки сначала отсыпаются, а потом занимаются любимыми делами (Ада — джаз, модерн и вокал, Настя — джаз, модерн, вокал и театр). Я тоже беру выходной в среду, чтобы провести его с ними (на самом деле, чтобы тоже отоспаться).

В среду вечером мы просматриваем материал предыдущих двух дней и подчищаем хвосты.



efsp.org

В плане здоровья эта пауза тоже очень удобна — есть возможность подлечить легкие сопли и не усугубить их перегрузкой. А в случае температуры подержать ребенка дома вторую половину вторника и среду и стабилизировать состояние без фактических пропусков важных уроков. Вторая половина дня чаще всего отводится под науку, эстетический цикл и историю, то есть все в принципе можно освоить дома.

Второй хорошей новостью стал для меня пустой портфель. В прошлом году Настя таскала кирпичи, а в этом идет домой налегке. Это, я так понимаю, связано с политикой «нового учителя»: во Франции каждый год меняется учитель. Это учит детей не привязываться и не привыкать к одной методике преподавания, а также иметь надежду и не слишком переживать в случае, если учитель попадется сложный, ибо в конце года ты стопроцентно скажешь ему «адье».

Адельке перемена учителя далась чуть сложнее, две недели я прыгаю с ней в классиках на переменке в обед, рисую русалок и динозавров для детей всей группы по утрам, строю дома для зверей и складываю с ними пазлы на ковре. То есть активно формирую круг ее друзей, потому что ее языковых навыков для этого пока недостаточно.

В общем, в саду, на мой взгляд, менять учителей каждый год — это еще слишком рано. Хорошо, что у моих детей есть сильный тыл в виде семьи, а что если у ребенка его нет?

В новом законе об образовании (выходит каждый год в конце августа и печатается в главных СМИ города) значится, что в этом году французы будут много заниматься родным языком (по диктанту в день), литературой (10 книг за год в 1-м классе и дальше по возрастающей) и математикой.



HSB Education

Мобильные телефоны будут выключены и лежать на дне рюкзака (у Насти его и вовсе нет, школа под домом, у меня нет повода тревожиться за нее и контролировать). А детки 3-го класса (по нашей системе обучения) должны знать к старту обучения первый куплет гимна наизусть. Патриотизм во Франции очень трогательный. Я никогда не забуду, как мой муж на День Победы смотрел парад по телевизору во время приготовления обеда, и когда зазвучал гимн, отложил нож и спел гимн от начала до конца. И продолжил шинковать капусту. Или когда на пляже на открытие дня звучит куплет гимна, и все французы подпевают его и аплодируют в конце.

А в остальном в школе все как всегда: утренние поцелуи детей и родителей перед воротами, все перемены только на школьном дворе, никакой беготни по коридорам, никакой сменной обуви в связи с этим (а значит, чуть больше вирусных и ротовирусных инфекций). Отличные домашние тетради для родителей, которым надо чуть больше, школьный блог со всеми новостями класса и полное отсутствие стресса.

Много интересной внешкольной работы, поездки и походы, кулинарные занятия, праздники в стиле дворовых театров, когда всё от «а» до «я» делают дети, и пусть это криво и наивно, негламурно и не за сто евро, но так тепло и душевно, что я все время впадаю в детство во время этих концертов и сижу с дурацкой улыбкой и глазами, полными слез.

Третий год во Франции, и я — абсолютный Шопен, который говорил, что у него две родины.