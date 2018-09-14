"Такую вентиляцию делают в коровнике". Витебляне три года воюют со строителями из-за плесени в доме

Жители дома № 5−1 на улице Марка Фрадкина в микрорайоне Билево в Витебске отпраздновали новоселье весной 2015-го. Но радость была недолгой: осенью из углов полезли сырость и плесень, а с потолков стало капать. Прошло три года, но жильцы до сих воюют с местными властями, доказывая, что мокрые стены достались им из-за «косяков» строителей. Начальники же обвиняют во всем людей: плесень, мол, развелась из-за того, что вы не проветриваете квартиры. На одной из встреч жильцов и представителей УКС и ДСК — организации, строившей дом, побывал REALTY.TUT.BY.



Это не заброшенное сырое подземелье, а современная квартира № 80 в новом доме в витебском микрорайоне Билево. В холодное время года в ней промерзают углы, на потолке и стенах образовываются конденсат и плесень. В квартире живет многодетная семья. Снимок сделан в марте 2018 года, предоставлен Ольгой Трухан

Эту 80-квартирную десятиэтажку на Марка Фрадкина возводили по гарантии и госзаказу. Заказчик строительства — УКС города Витебска, генподрядчик — Витебский домостроительный комбинат (ДСК).

В доме — два подъезда. И, как уверяют жильцы, в обоих по всему стояку угловых квартир — с первого по десятый этаж — в холода повышена влажность, появляется плесень.

— Сейчас в доме особых проблем нет: за лето стены и потолки подсохли, плесень если и появляется, то хозяйки тут же ее вытирают, — рассказала старшая по дому Ольга Трухан. — Но вот-вот начнутся осенние дожди, потом придут морозы — и в квартирах на потолках снова пойдут крупные подтеки, а по углам — плесень. Ремонт люди сделать не могут, а главное — боятся за здоровье своих детей. В дом не раз приходили специалисты, проводили определенные работы, но проблемы остались.



Дом № 5−1 на улице Марка Фрадкина

«Такой „косячный дом“ только один»

13 сентября в квартиру № 33 собиралась прийти очередная комиссия. Возле первого подъезда чиновников ждали около 10 человек. Среди них — хозяйка тридцать третьей Юлия Данилевич. В ее семье трое детей: первоклассник и двое двойняшек, им по 3 года.

— Наверное, такой «косячный» дом — в Билево один, — считает многодетная мама. — Три года у нас мокрые стены, постоянный холод. И бесконечные больничные с детьми. Сейчас вот у старшего сына снова бронхит, в школу не ходит. Хотя дожди всего два дня прошли. А что будет дальше, когда похолодает?



Юлия Данилевич

По словам Юлии, их жилье было проблемным сразу же:

— Строители сдают нам квартиру, а посреди комнаты — большая лужа. Мы с мужем акт приемки жилого помещения не подписали. И все лето квартира стояла пустая — сохла. Потом въехали, но проблемы только усугубились.

К разговору присоединяются другие жильцы. Люди говорят, что устали бороться не только с детскими бронхитами, но и с комиссиями, от которых пока не добились толка:

— Сотрудники генподрядчика — ДСК, приходят, в очередной раз проверяют — сами себя. И утверждают, что дефектов в строительно-монтажных работах не выявили. А в том, что в квартирах сырость, обвиняют жильцов. У них на все один сказ: «Проветривайте квартиры! Вы не проветриваете — и нарушаете правила эксплуатации жилых помещений». Иногда придут, что-то заделают, а точнее, заляпают. Причем ремонт делают в дождь, мороз, метель. И все снова насмарку! Хотя мы зовем их прийти летом. Нет, в теплое время года никого не дождешься.

«Мужики в погонах боятся, и на „баррикады“ идут многодетные матери»

— Торцы нужно утеплять термошубой. Но специалисты, как только это слышат, говорят: «Ну, конечно, мы отремонтируем ваш дом, и тогда к нам все Билево сбежится: «И нам сделайте!». ДСК просто ждет, когда истечет 5-летний срок гарантии на дом. Произойдет это 31 декабря 2019 года. И тогда они нам скажут: делайте все сами! — уверена старшая по дому Ольга Трухан.



Ольга Трухан

По оценке Ольги, в доме не менее 15 квартир с повышенной влажностью и плесенью, а во многих других тоже есть проблемы. Например, протекают лоджии, промерзают окна.

Люди по очереди делятся с журналистами:

— Нам говорят: «А что вы хотели от этого дома? Каких-то суперудобств? Дом построили по госзаказу, это эконом-вариант. И вы вообще даром получили тут квартиры. Так что живите и радуйтесь, что хоть это имеете». Но что значит «даром»? У всех у нас — кредиты.

— В доме живут в основном многодетные семьи и силовики. И плохо то, что не все жильцы отстаивают свои права. Силовики почти все — при званиях. И они сразу заявили: «У нас в квартирах течет, но мы никуда жаловаться не будем, не хотим потерять работу». Мужики в погонах боятся, и грудью на «баррикады» идут многодетные матери. Нам терять нечего — за нами дети. Жалко, что они растут в таких условиях.

Работник ДСК: «Докажите, что мы плохо построили дом»

В 11.00 к подъезду идут члены комиссии. В частности, проинспектировать квартиру № 33 пришли заместитель директора УКС Витебска по жилищному строительству Сергей Матвеев, заместитель главного инженера ДСК Сергей Максимов, начальник отдела качества ДСК Тамара Чибисова.

Несмотря на десяток жильцов возле крыльца, чиновники не задерживаются, быстро проходят мимо. Сразу — в лифт.

— Даже не поздоровались, — возмущаются люди.

— Жильцы вообще-то вас ждали, специально собрались здесь, хотели обсудить с вами проблемы, — обращаюсь к Сергею Матвееву.

— А что нас ждать? Мы не опоздали, вовремя пришли, к 11 часам утра. И нас конкретно вызвали в квартиру № 33, мы туда и направляемся, — безапелляционно бросил на ходу замначальника директора УКС.



В квартире № 33 диван отодвинут от стены. По словам хозяйки, в холодное время тут влажность и плесень.

В квартире № 33 живет благополучная семья Данилевич. Но здесь оборваны обои, потолок — без отделки. Мебель отодвинута от стен. Хозяйка объясняет визитерам, что все это — из-за повышенной влажности. Однако замначальника УКС не видит ничего страшного:

— В чем проблема? Мы пришли, и что мы видим? Ничего не видим.

— «Тухнут» стены, — объясняет Юлия Данилевич.

— Что значит «тухнут»? — не понимает Сергей Матвеев.

— Плесень. Вот этот диван никогда не придвигается к стене. Так же как и кровати — ни наша, ни детская. Скажите, что мне делать, когда у меня промерзает стена?

— Она не может промерзать! — утверждает представитель УКС.

— Может, Сергей Михайлович, может! Образовывается иней, потом тает, капли капают на пол. Здесь жить невозможно! Это не квартира, а гнилая коробка.

— Рядом стоят дома, и там ничего не промерзает, а у вас промерзает? — не верит Матвеев.

— Причем тут соседний дом? — парирует старшая по дому Ольга Трухан. — Речь идет сейчас про наш. А у нас такая ситуация с повышенной влажностью во многих квартирах — и в первом подъезде, и во втором. Мы же делаем фото и присылаем вам, как течет по потолку, стенам. А у вас стандартная фраза: «Проветривайте!».



«Ремонт мы сделать не можем, так как из-за влажности это бесполезно, — рассказывает мать трех малышей Юлия Данилевич. — И мне приходится объяснять сотрудникам сферы образования, которые приходят смотреть, как живут дети, почему квартира так выглядит».

Между начальником отдела качества ДСК Тамарой Чибисовой и старшей по дому Ольгой Трухан состоялся такой диалог:

— Я тоже живу на десятом этаже, в панельном доме. И только проветриванием и спасаюсь, — заявляет Тамара Чибисова. — Это правило — проветривать жилые помещения — не мы придумали, поймите. Мы построили дом согласно проектному решению. И докажите, что мы плохо его построили!

— Мы это доказываем уже несколько лет, — отвечает Ольга Трухан. — Но как до вас достучаться? В прошлом году, в октябре, вы, комиссия, пришли, обошли три этажа и сказали: «Миленькие, а где мы вам возьмем деньги, чтобы запенить стены?».

— Но если этих работ не было в проекте, из какого кармана взять средства? Ваш муж попросит сделать гуляш. А мяса у вас нет. Из чего вы будете готовить гуляш? — находит новый аргумент Тамара Чибисова. — Вот и мы сделали в доме то, за что были заплачены деньги.

— И люди живут в сараях, — заявляет старшая по дому.

— Извините, а мы тут причем?

— Устраните свои недоделки.

— У нас здесь недоделок нет, — Тамара Чибисова в споре непреклонна.

С плесенью борются медным купоросом и маслом чайного дерева

Давать комментарии журналистам представители УКС и ДСК не захотели. Тогда мы пошли по наиболее проблемным квартирам.



Гостиная в квартире № 25. Голубые следы на стене — от медного купороса.

В квартире № 25 гарнитур для гостиной стоит в полуметре от стены. Если не знать ситуацию, можно подумать: хозяева просто отодвинули мебель, чтобы убрать за нею пыль. Но нет: шкаф стоит так давно — из-за сырости.

— Здесь всегда плесень. Подняли вот обои и мыли стенку медным купоросом — пытались так бороться с грибком. Сейчас стена сохнет. Мебель отодвинута, и это не только некрасиво, но и «крадет» в комнате площадь. В квартире всегда сыро: достаешь белье из шкафа, а оно влажное, — рассказывает девушка из квартиры № 25.



Хозяйки говорят, что уже устали бороться с плесенью по углам.





В квартире № 44 на первом этаже отчетливо слышен запах плесени. Хозяйка, Татьяна Шмырева, — аллергик:

— Без лекарств я жить уже не могу. По квартире стоят емкости с маслом чайного дерева: говорят, оно убивает грибок. А ведь плесневые споры очень опасны, особенно для аллергиков и тех, кто страдает заболеваниями дыхательной системы.

«Дети пукают — вот конденсат и образовался»

В квартире № 80 — угловой «двушке» на 10-м этаже, живет многодетная семья. Татьяна Шидловская с мужем воспитывают четверых детей: старшие сыновья ходят в 10-й и 5-й классы, младшим ребятишкам — по 4 и 2 года.



Татьяна Шидловская с сыном

В этой квартире также не клеят новые обои — какой смысл, если все равно отвалятся, потолок — «голый», и со следами сырости даже сейчас, после лета.

— Я отмыла потолок, и сейчас он нормально выглядит. А что будет позже, когда начнутся дожди? Причем, заметила, с каждым новым холодным сезоном ситуация с повышенной влажностью в квартире все хуже и хуже, — отмечает Татьяна Шидловская.

Перед тем как вселиться в квартиру на Марка Фрадкина, Шидловские жили в общежитиях. Потом, с двумя детьми, — в бабушкиной однокомнатной «хрущевке». Стояли на очереди как нуждающиеся в улучшении жилищных условий. В 2014-м появился третий ребенок, и семье предложили квартиру с льготным кредитом — на 40 лет под 1%. Уже здесь родилась четвертая малышка.

Шидловские размышляли: квартира на десятом этаже, да вдобавок торцевая — не подарок. Хотели отказаться. Но других вариантов не было, пришлось въезжать в эту. Вскоре муж и жена поняли: даже в «общаге» было лучше. В спальне на потолке в холода собираются большие капли конденсата, «цветут» углы.



Так детская комната в квартире Шидловских выглядит сейчас.



А такими потолок и стена в детской у Шидловских были в марте 2018 года. «Дети постоянно болеют», — жалуется мама. Фото предоставлено Ольгой Трухан

— Зимой мы вообще спали вшестером в одной комнате, — признается Татьяна. — Один из представителей ДСК, узнав об этом, выдал мысль: «Так это ваши детки пукают во сне, вот и образовался конденсат».

Но многодетной маме не до смеха: пришла осень. А значит, не исключено, что вся семья снова будет ночевать вшестером — в так называемой «теплой» комнате. В ней немного посуше и температура на два градуса выше, чем в «холодной» — вечно сырой.

«Чиновники говорят: «Плесень появляется от цветов, белья на батарее»

В январе 2017 года в квартире Шидловских побывали специалисты зонального центра гигиены и эпидемиологии. Они установили, что микроклимат не соответствует норме. В комнатах нашли следы плесени. На чердаке над квартирой на плиты перекрытия капала вода. В комнатах относительная влажность воздуха была 72% и 74% (при допустимой не более 60%).

Многодетная мама собрала большую папку переписки с разными инстанциями. Если очень кратко передать суть ответов, то «строительных дефектов не выявлено». И по этим бумагам выходит, что виноваты во всем сами Шидловские. Недостаточно часто проветривают комнаты — раз. И самовольно изменили «проектное решение устройства вентиляции» — два.

Про вентиляцию в доме № 5−1 на Марка Фрадкина стоит рассказать отдельно. Вот как она выглядит.



Вентиляция в одной из квартир во втором подъезде.

— Такую вентиляцию делают в коровнике, но не в современной квартире, — считает Татьяна Шидловская. — Мы заменили этот ужасный железный короб в коридоре на такой же пластиковый. Но, оказалось, «изменили проектное решение вентиляции». Когда специалисты стали нам на это указывать, мы восстановили ее в прежнем виде. Но потолки и стены все равно текут.

Татьяна говорит, что уже устала слушать о том, что она неправильно «эксплуатирует жилое помещение»:

— Каких только причин, почему в квартире плесень, уже не было! Увидят, что детские трусики с носочками на батарее в ванне сушатся, — значит, они и вызвали влажность. Увидят комнатный цветок — значит, это он развел сырость. Увидят гладильную доску возле стены, говорят: «Отодвиньте доску от стены! Мебель вообще не должна возле стен стоять!». Увидят обои: «О, так у вас обои флизелиновые, а надо поклеить бумажные».



Потолок в квартире № 80

Результатом борьбы Шидловских за комфорт в квартире стало то, что работники ДСК провели работы на чердаке, дважды вскрывали и герметизировали швы стыковки панелей, заменили бетонные внутренние узлы сопряжения наружных панелей на полистиролбетонные.

Жильцы хотят судиться

Юлия Данилевич, хозяйка квартиры № 33, в которую 13 сентября приходила комиссия, рассказывает, чем закончилась встреча:

— Сергей Михайлович Матвеев пригласил меня на личный прием. Я напишу жалобу. Комиссия придет, на этот раз уже «подстроится» под течь — то есть придет в квартиру, когда пойдут дожди и стены будут мокрые. И, если комиссия увидит дефекты, то будет их устранять. Но я слабо верю в результат: ремонтные работы снова будут производить в холода. То есть снова наступаем на те же грабли…

Жильцы дома № 5−1 намерены обратиться к независимому эксперту в строительной сфере, чтобы получить альтернативную оценку качества работ, произведенных ДСК. Затем планируют идти в суд — с иском на это предприятие.

REALTY.TUT.BY будет следить за развитием ситуации.



Второй подъезд, дыра в стене. «Рабочие пришли, отбили угол дома, потом дыру не заделали и ушли. Зачем они это сделали, нам никто не объяснил», — рассказала хозяйка квартиры № 44.