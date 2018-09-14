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"Как в Вильнюсе". В центре Минска балконы исторических зданий обернули тканью

15.09.2018 09:00 — Разное | Tut.by  
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На балконные плиты некоторых исторических домов в Минске начали вешать ткань. Мы узнали, для чего это нужно.


Такие зеленые сетки есть на домах на улице Якуба Коласа, 53/1, и Якуба Коласа, 55/1, а также на проспекте Независимости, 43. Главный инженер ЖКХ Советского района Максим Филатов рассказал, для чего коммунальники это сделали.

— В Вильнюсе все балконы центральных улиц так замотаны. ЖЭСом было выявлено, что балконы начинают разрушаться. Провели обследование, выявили дефекты, простучали балконы и сняли крупные элементы, которые могли повредить здоровью пешеходов. Чтобы на людей не упали мелкие части, плиты закрыли зеленой сеткой. Она защищает нижнюю поверхность.


Дома включены в программу капитального ремонта, и на них разработана проектная документация. Сейчас она на экспертизе. В некоторых местах запланирован восстановительный ремонт плит, а кое-где конструкции срежут и установят новые.

Эти вопросы будут решены, скорее всего, в 2019 году, во время капремонта дома в целом. А пока приняты нынешние меры.

— Там, где ситуация серьезная, собственникам квартир выданы предписания о том, что на балкон выходить категорически запрещается, балконные двери опечатаны. Это, конечно, некоторые неудобства для человека, но это его безопасность.


Главный инженер говорит, что ограждения в виде сигнальной ленты на тротуаре все-таки недостаточно — люди передвигают столбик, как им удобно, и идут дальше.

Замечаем, что во дворах трех перечисленных домов балконы не завешены сеткой. Специалист объясняет, что балконы во дворе отличаются по конфигурации от тех, что расположены на фасаде со стороны проезжей части.


— Если за балконами с разными декоративными элементами не следить, они несут некоторую угрозу. А во дворе обычные балконы — плита, защемленная в фасад, и металлическое ограждение. Его отремонтировать проще — нужно просто приварить. И с обратной стороны находятся палисадники, где люди не ходят.

 
Теги: Минск
 
 
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