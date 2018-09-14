10 вдохновляющих цитат, которые не дадут вам закиснуть этой осенью

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Осень для предпринимателя — время не тоски, а новых идей. Вот 10 цитат, которые мотивируют пробовать, не бояться и начинать заново, если не получилось. Вдохновляйтесь!

1. Если вы делаете что-то, что действительно любите, в мире найдется еще 100 миллионов людей, которые полюбят это не меньше — Фил Либин, сооснователь и бывший глава Evernote.

2. Быть предпринимателем — это не о превращении лимона в лимонад. Это о превращении лимоны в вертолеты — Тина Силиг, профессор Стэнфордского университета.

3. Считают, что успех приходит к тем, кто рано встает. Нет, успех приходит к тем, кто встает в хорошем настроении — Марсель Ашар, французский сценарист и драматург.



Фото с сайта joggingvision.ru

4. Если хочешь стартовать сразу с вершины своей профессии, изобрети свою собственную профессию — Эшли Бриллиант, американский писатель и карикатурист.

5. Мы добираемся до вершин чаще всего по обломкам наших заветных замыслов, обнаруживая, что успех нам принесли именно наши неудачи — Амос Олкотт, поэт и философ.

6. Осуществляйте свои мечты, или кто-то наймет вас для осуществления своих — Фаррах Грей, писатель и бизнесмен.



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7. Мне кажется, что большинство изобретений начинается с того, что изобретателя просто что-то серьезно не устраивает — Рэй Долби, американский инженер и изобретатель.

8. Большинство несовершенных шагов совершаются стоя на месте — Томас Дьюар, американский предприниматель. 9. Многие люди не представляют, как быстро они подобрались к успеху в тот момент, когда они сдались — Томас Эдисон, изобретатель, предприниматель, инженер.

10. Если вы не собираетесь идти до конца, зачем вы вообще это делаете? — Джо Намат, бывший квотербек американского футбола, актер.