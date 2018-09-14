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"Уазики" отправляются в Италию: первым на экспорт пойдет Пикап

15.09.2018 09:12 — Разное | Tut.by  
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Ульяновский автозавод успешно прошел аудит производства от Министерства транспорта и инфраструктуры Италии и получил одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на партию внедорожников Пикап.


Это позволит наладить экспортные поставки внедорожников в эту и другие страны ЕС без ограничений по количеству машин, сообщает пресс-служба производителя. В ходе аудита завода представители сертификационных органов проверили системы контроля качества и производственных процессов, позволяющих обеспечить соответствие выпускаемой продукции требованиям стран ЕС.

По результатам аудита УАЗ получил сертификат ОТТС на тысячу внедорожников Пикап. Автомобили из первой партии оснащены четырехцилиндровым двигателем ЗМЗ объемом 2,7 л (135 лошадиных сил), который способен работать как на бензине, так и на сжиженном газе. Силовой агрегат удовлетворяет экологическим нормам Евро-6. Дополнительное газобаллонное оборудование фирмы Lovato будет установлено в Италии.


Отметим, что первые поставки автомобилей УАЗ-469 и УАЗ-450 в Италию были организованы еще в 60-е гг. благодаря сотрудничеству с фирмой «Марброз» братьев Марторелли. За всю историю экспорта в Италию было поставлено более 13 000 классических «уазиков».

 
 
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За всю историю экспорта в Италию было поставлено более 13 000 классических "уазиков".
 
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