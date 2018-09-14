Ты расти-ка, подрастай да силенок набирай!





Родители часто задумываются над вопросом, как сообщить старшему ребенку о беременности мамы. Мы подобрали несколько советов по данной теме.

Не стоит спешить, лучше подождать до третьего-четвертого месяца беременности, пока не снизится риск выкидыша. Но нельзя откладывать разговор до тех пор, когда начнет увеличиваться живот.

Сообщая о беременности мамы, родители не должны чувствовать себя виноватыми и оправдываться, словно совершили что-то неправильное в отношении старшего ребенка. Также не следует говорить, что решили родить малыша для него, чтобы было с кем играть. Старший ребенок не должен разделять ответственность, связанную с рождением младенца, это дело только родителей. Появление на свет брата или сестры должно как можно меньше изменить жизнь старшего ребенка, особенно если он был единственным в семье. Если старшего нужно переселить в другую комнату или отдать в детский сад, сделайте это заранее, чтобы он не связывал изменения в своей жизни с появлением новорожденного и не считал, что его отодвинули на «задний план».

Большинство детей от 2 до 5 лет испытывают сильное чувство ревности к новорожденному в семье. Будет лучше, особенно первое время, если папа будет больше внимания уделять старшему. После 6 лет ребенок несколько отдаляется от родителей, для него становятся важны отношения со сверстниками, его жизненное пространство расширяется и начинает выходить за рамки семьи, появляются увлечения, любимые занятия. Он может испытывать ревность, но не очень сильную. Ему легче смириться с появлением нового члена в семье. В этом возрасте он уже достаточно ясно может представить, каким будет его общение с будущим братом или сестрой.

В последний летний месяц отдел ЗАГС Свислочского райисполкома зарегистрировал семь новорожденных: три девочки и четыре мальчика. Самый маленький ребенок родился весом 2 800 г, а самый большой – 3 830 г. Рост детей регистрировался от 47 до 55 см. С рождением первенца можно поздравить две семьи, второй ребенок осчастливил четыре семьи. Одна многодетная семья пополнилась четвертым малышом. Вот они маленькие жители Свислоччины.

Кулеш Ванда (27 июля) – г. Свислочь.

Шишко Дарья (19 августа) – аг. Пацуи.

Ярош Илья (12 августа) – д. Горностаевичи.

Масловецкая Анастасия (7 августа) – д. Горностаевичи.

Метлушко Илья (28 июля) – г. п. Порозово.

Пресняк Дмитрий (5 августа) – аг. Хоневичи.

Канюк Егор (30 июля) – аг. Хоневичи.



Елена КЕДИК.