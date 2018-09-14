Дарить людям радость чтения



Современные библиотеки давно перестали быть местом, где хранятся книги. Сегодня их деятельность многогранна и охватывает различные стороны нашей с вами жизни. Все мы имели возможность неоднократно в этом убедиться, посещая различные мероприятия не только в стенах библиотек, но и районного, и областного уровней.

Накануне профессионального праздника мы встретились с заведующим Свислочской детской библиотекой Тамарой Янцевич и поговорили о том, чем живет детская библиотека, об интересных проектах, книжных фондах, и о людях, которые посвятили свою жизнь служению книге.







– Тамара Николаевна, в библиотечной системе вы далеко не новичок. Расскажите, пожалуйста, как вы пришли в профессию?

– Можно сказать, что библиотекарем я стала случайно. В детстве я мечтала о профессии археолога. Но обстоятельства сложились так, что поступила и закончила сначала Могилевский библиотечный техникум, а затем Минский университет культуры. Два года работала в библиотеке в Сокольниках, потом меня перевели в детскую библиотеку в Свислочь, а в 1995 году я возглавила ее коллектив. В следующем году будет ровно тридцать лет, как мой «случайный» выбор стал моим призванием.



– Исходя из названия библиотеки, ваш главный читатель – это дети. Скажите, ребята читают сегодня?

– К нашему счастью, да, и довольно много. Особенно это ощущается тогда, когда идет учебный процесс. И хотя наша библиотека расположена в удалении от городских школ, но наших читателей это не останавливает.



– Какие книги сегодня пользуются популярностью у юных свислочан?

– Выбор книги во многом зависит от рекомендации родителей. Есть те, кто очень серьезно занимается образованием своих детей, и те, кто приходит, чтобы легко и необременительно провести время. И я не вижу в этом ничего страшного. Если бы мы работали только с категорией серьезных читателей, это было бы неправильно. Детская библиотека всегда открыта для самых разных категорий населения.



– Во время учебного года школьники читают то, что им положено по программе?

– Не только. Конечно, учителя задают доклады и рефераты писать по определенной теме. Но ребята берут и сказки, и рассказы – все это им очень интересно. Тем более сейчас у нас очень богатый выбор иллюстрированных красивых книг.



– Каким образом идет пополнение книжного фонда библиотеки?

– Не помню точно, кто из великих сказал: чтобы приучить ребенка к чтению, нужно просто найти книгу, которая будет ему интересна. У нас такая возможность есть. Благодаря финансовой поддержке государства мы комплектуемся хорошо. К примеру, в прошлом году книжные полки нашей библиотеки пополнились почти тысячей новых книг, а всего наши фонды насчитывают около двадцати тысяч экземпляров. Соответственно, и читателям есть из чего выбирать. Кроме того, на пополнение фонда книг мы направляем и часть внебюджетных средств.

– Чем, кроме книг, привлекает читателей детская библиотека?

– В библиотеке всегда можно провести время с пользой – найти нужную информацию или просто отдохнуть. У нас есть два компьютеризированных рабочих места с высокоскоростным интернетом. Работает центр правовой информации, который помогает повышать правовую культуру наших читателей.

Более десяти лет при библиотеке действует кукольный театр книги «Книжинка». Мы готовим интересные представления, которые всегда получают высокую оценку зрителей как на местах, так и за пределами района.







– Мне кажется, что для проведения такой разноплановой работы требуются активные и творческие люди.

– У нас небольшой, но дружный коллектив. Со мной работают библиотекари Инна Янушкевич и Ирина Герасимчик. Это очень грамотные, толковые и ответственные специалисты, преданные своему делу, книге и читателям.

Не могу не отметить и помощь, которую оказывают коллеги из центральной районной библиотеки. Всегда готовы подставить нам плечо работники Свислочского районного центра культуры и народного творчества, центра творчества детей и молодежи и районного центра туризма и краеведения. Сложились хорошие традиции сотрудничества и проведения совместных мероприятий с районной поликлиникой и инспекцией по делам несовершеннолетних. Всегда идут нам навстречу наши городские школы, детская школа искусств, историко-краеведческий музей.

– Подписчики получат газету 15 сентября, непосредственно в День библиотек. Что бы вы хотели пожелать библиотекарям района и своим читателям?

– Своим коллегам и нашим читателям, особенно самым маленьким, желаю в первую очередь здоровья, успехов, процветания, добра и мира.

Игорь БОЯРКИН.

Фото автора.