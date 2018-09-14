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Театры, выставки, музеи. Афиша Минска с 17 по 23 сентября 2018 года

15.09.2018 09:29 — Разное | Аргументы и факты  
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Театры, выставки, музеи. Афиша Минска с 17 по 23 сентября 2018 года
Евгений Гончар / АиФ

ТЕАТРЫ

  • Театр им. Янки Купалы. Ул. Энгельса, 7, тел. 327-17-17

Главная сцена:

18 сентября  «Местачковае кабарэ» (16+). Кабаре в 2 действиях.

19 сентября «Пан Тадэвуш» (16+). Шляхетская история в 2 действиях.

20, 23  сентября «Рэвiзор»  (16+). Комедия.

21 сентября «Чайка» (16+).  Комедия.

22 сентября  «Паўлiнка» (12+). Сцены из шляхетской жизни.

23 сентября «Паўлiнка» (12+). Сцены из шляхетской жизни. Начало в 11.30.

Билеты - от 4  до 34 руб. 

 

  • Театр им. М.Горького. Ул. Володарского, 5, тел. 200-15-41

18 сентября «Он и она» (16+). Смех… Слёзы… Любовь…

19 сентября «Эдип» (14+). Трагическая история.

21 сентября  «Опасные связи» (16+). Эротический трагифарс.

22 сентября «Как стать богатым» (14+). Авантюрная комедия.

23 сентября «Проделки Ханумы» (12+). Музыкальная комедия в 2 действиях.

Билеты - от 8  до 20 руб.

 

  • Театр-студия киноактера. Пр. Победителей, 13 (театральный зал к/т «Москва»), тел. 380-01-45

18 сентября  «Как выходят в люди, или На всякого мудреца довольно простоты» (14+). Комедия нравов.

19 сентября   «Средство Макропулоса» (16+). Комедия.

20, 21  сентября «Поле битвы» (18+). Комическая драма в 2 действиях.

22 сентября «Очень простая история». Сказка любви в 2 действиях.

Билеты -- от 7 до 17 руб.

 

  • Театр белорусской драматургии. Ул. Кропоткина, 44, тел. 385-97-51

17 сентября  «Бетон» (18+). Визуальная поэзия.

18 сентября  «Тры Жызелi» (16+). Драма.

19 сентября «Партрэт» (16+). Трагифарс.

20 сентября «Гэта ўсё яна». Драма.

21 сентября  Фестиваль ТЕАРТ «Новая зямля»  (14+). Начало в 18.00.

22 сентября  Фестиваль ТЕАРТ «Бетон» (18+). Визуальная поэзия.

23 сентября Фестиваль ТЕАРТ «Дарожка мая» (14+). Моноспектакль по произведениям белорусского фольклора. Начало в 17.00.

Билеты -- от 8 до 14 руб. 

 

  • Молодежный театр. Ул. Козлова, 17, тел. 239-27-21

18 сентября «Любовь втроём» (16+). Комедия.

19 сентября «Семейный уикенд» (16+). Комедия.

20 сентября «Английская рулетка» (16+).  Романтический триллер.

21 сентября «Богатые невесты» (16+). Комедия.

22 сентября  «Двоеженец» (16+). Романтическая драма. Начало в 18.00.

23 сентября  «День рождения волка» (0+). Музыкальная клоунада для детей. Начало в 11.30.

23 сентября  «Варшавская мелодия» (16+). Мелодрама. Начало в 18.00.

Малый зал:

22 сентября  «Человек из Подольска» (18+). Оперативная разработка. Начало в 11.30  и 18.00.

23 сентября  «Пиета» (16+). Хореографический спектакль. Начало в 18.00.

Билеты – от 6 до 12 руб.

 

  • Современный художественный театр. Ул. Октябрьская, 5 (КЗ «Минск»), тел. 327-19-10

22 сентября «Дом вверх дном 2»  (16+). Комедия.

23 сентября «Дом вверх дном» (16+). Комедия.

Билеты—от 12.50 до 27.50 руб.

 

  • Театр Белорусской армии. Ул. Красноармейская, 3, ЦДО, тел. 399-58-98

20 сентября  «Собака на сене» (12+). Музыкальная комедия.

Билеты -- от 9 до 17 руб.

 

  • Камерный драматический театр. Ул. Фрунзе, 5, Дом литератора

19 сентября  «Ночь в гостинице» (18+). Комедия.

Билеты -- от 12 до 22 руб.

 

  • «Альфа-театр». Ул. Октябрьская, 5, тел.   327-87-16

21 сентября   «Метод Гронхольма»  (16+). Офисный триллер.

Билеты – от 19,50 до 27, 50 руб.

 

  • Театр оперы и балета. Пл. Парижской Коммуны, 1, тел. 334-10-41

17  сентября «Баядерка» (12+). Балет в 3 действиях.

18 сентября «Богема» (12+). Опера в 4 действиях.

19 сентября  «Спартак» (12+). Балет в 3 действиях.

20 сентября  «Травиата» (16+). Опера  в 4 действиях.

21 сентября  «Лебединое озеро» (12+). Балет в 3 действиях.

23 сентября «Лебединое озеро» (12+). Балет в 3 действиях.  Начало в 18.00.

Малый зал:

17 сентября  Вечера с «Серенадой»: «Я помню вальса звук прелестный» (12+). Начало в 19.30.

21 сентября  Шедевры оперной классики (12+).  Начало в 19.30.

Билеты --  от 6 до 140 руб.

 

  • Музыкальный театр. Ул. Мясникова, 44, тел. 200-81-26

19 сентября «Титаник» (12+). Балет в 2 действиях.

20 сентября «Свадьба в Малиновке» (12+). Музыкальная комедия в 2 действиях.

21 сентября «Весёлая вдова» (12+). Оперетта в 2 действиях.

22 сентября «Летучий корабль» (6+). Мюзикл для детей. Начало в 11.00.

22 сентября «Бабий бунт» (12+). Музыкальная комедия в 2 действиях.

23 сентября «Мэри Поппинс» (6+). Шоу-мюзикл в 2-х действиях. Начало в 11.00.

Билеты -- от 6 до 18 руб.

 

  •  Театр кукол. Ул. Энгельса, 20, тел. 327-05-32

21 сентября «Пансион «Belvedere» (16+). Горькая комедия.

22 сентября «Красная Шапочка» (3+). Сказка. Начало в 11.00 и 14.00.

23 сентября  «Мойдодыр» (4+). Сказочная история для грязнуль и чистюль». Начало в 11.00 и 14.00.

Билеты—от 5 до 14 руб.

 

  • Театр юного зрителя. Ул. Энгельса, 26, тел. 294-78-72

18, 19 сентября  «З нагоды мёртвых душ (SOS (16+). Начало в 18.00.

20, 21  сентября  «Рамэа i Джульета» (16+). Повесть  про любовь в 2 действиях.

22 сентября  «Мая маленькая чарадзейка» (6+). Волшебная история в 2 действиях. Начало в 12.00 и 15.00.

23 сентября «Кошчын дом» (0+). Сказка-игра. Начало в 11.00.

Билеты -- от 6  до 9 руб. 

 

  • Молодежный театр эстрады. Ул. Московская, 18а, тел. 222-82-96

18 сентября  «Открытие сезона»  (12+).  Гала-концерт. Билеты:  13-20 руб.

19 сентября  «Свадьба» (16+). Музыкальная шоу-программа.  Билеты: 11-18 руб.

22 сентября   «Як Літара Ў Ярылу-Сонца ў Вырай выпраўляла» (0+). Начало в 16.00. Детская сказка. Билеты: 9.50-17 руб.

 

КОНЦЕРТЫ, ШОУ, ГАСТРОЛИ, АНТРЕПРИЗЫ

  • Филармония. Пр. Независимости, 50, тел. 331-16-17

18  сентября  Открытие симфонического сезона «Чайковский гала» (6+). Билеты: 10-16 руб.

19 сентября 700 лет органной музыки: путешествие в европейскую историю. Даниэль Сальвадор (орган) (6+). Билеты: 10-12 руб.

20 сентября  Абонемент №4 "Евгений Бушков приглашает": солист - Константин Лифшиц  (фортепиано, Швейцария) (6+). Билеты:  10-20 руб.

23 сентября  "Камерные солисты Минска": "Membra Jesu Nostri" (6+). Билеты: 8-12 руб.

Малый зал:

18 сентября  Ансамбль солистов "Классик-Авангард": «Танцы мира» (6+). Билеты: 7-8 руб.

19 сентября  Концерт джазовой музыки: Павел Аракелян и Дмитрий Хоменко (6+). Билеты: 9 руб.

22 сентября  «Музыкальные приключения Ушастого Буридуса» (6+).  Начало в 12.00. Билеты: 9-10 руб.

 

  • Концертный зал «Верхний город». Пл. Свободы, 23а, тел. 327-39-44

19 сентября  Дуэт для барочной гитары и теобры «Отражения в тонах барокко» (12+). Билеты:8-14 руб.

 

20 сентября Концерт из цикла  «32 сонаты для фортепиано. Людвиг ван Бетховен» (12+). Билеты: билеты: 9-15 руб.

21 сентября  "Из наследия музыки литовских евреев" "Аэрограмма" (12+). Билеты:  8.50 –16.50 руб.

 

  • Концертный зал «Минск». Ул. Октябрьская, 5, т. 328-66-38

21 сентября  «Шоу под дождем 5. Мужчина vs женщина» (12+). Билеты: 40-50 руб.

22 сентября Александр Феклистов и Мария Аронова в спектакле «С чистого листа» (12+). Билеты: 33-133 руб.

Малый зал:

18 сентября  «Муж, каких много» (16+). Комедия-фарс. Билеты: 11-20 руб.

 

  • Клуб «RePublic». Ул. Притыцкого, 62, тел. (29) 110-35-35

21  сентября   Группа  «In Extremo»  (фолк-метал / Германия) (16+). Билеты: 55-70 руб.

22 сентября  Группа «Onward» (Россия): трибьют «Арии» (16+).

 

  • Prime Hall. Пр. Победителей, 65, тел. (44) 502 -11 -11

18 сентября  Борис Гребенщиков и группа "Аквариум" с программой «Дети травы» (16+). Билеты: 80-120 руб.

 

  • Белорусский государственный цирк. Пр. Независимости, 32, тел. 327-78-42

21 сентября (начало в 18.00),

22 сентября (начало в  11.00, 15.00 и 19.00),

23  сентября (начало в  11.00, 15.00 и 19.00)  Программа «Цирки мира» (0+).

Билеты:   3-60 руб.

 

ВЫСТАВКИ

  • Национальный художественный музей. Ул. Ленина, 20, тел. 327-71-63.  С 11.00. до 19.00.

Выставка Александра Коновалова «Маргіналіі, або нататкі на палях» (живопись, графика). До 23 сентября.

  • Национальный исторический музей. Ул. К. Маркса, 12, тел. 327-43-22. С 10.00 до 19.00.

К 25-летию установления дипломатических отношений между Республикой Эквадор и Республикой Беларусь: выставка «Краски культурной дипломатии». До 18 сентября.

Выставка «Вандроўкі душы. Маладзечанская школа выцінанкі». До 23 сентября.

Выставка «Серебряный век ювелиров России» (из собрания Государственного исторического музея, г.Москва). До 7 ноября.

  • «Галерея Минск». Пр. Победителей, 9 

Музей экспериментальных наук «ЭКСПИРИмЕНтуС» (0+). Постоянная экспозиция. Билеты: 7-9 руб.

  • ДК профсоюзов. Пр. Независимости, 25.  С 11.00 до 20.00

Музей миниатюр Беларуси. Постоянная экспозиция.

 

  • Художественная галерея  произведений Леонида Щемелёва. Ул. Революционная, 10, тел. 291-16-76. Вторник – суббота с 11.00 до 19.00.

Выставка произведений Л.Д. Щемелёва. Постоянная экспозиция.

 

  • Музей истории медицины Беларуси. Ул. Фабрициуса, 28, каб. 417. Понедельник-четверг с 10.00 до 17.00, пятница с 10.00 до 16.00.

«Развитие медицины Беларуси с древнейших времен до конца ХХ века». Постоянная экспозиция. Билеты: 0.62 –1.25 руб.

 

  • «Аутлетто». Пр. Жукова, 44. С 10.00 до 21.00.

Выставка рептилий «Тропики». До 1 января. Билеты: 3,50 руб, детям до 3 лет – бесплатно.

 

  • Национальная библиотека Беларуси. Пр. Независимости, 116, тел. 266-37-37.

Выставка живописи « Каляровыя днi» (0+). До 1 октября.

 
Теги: Минск
 
 
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Евгений Гончар / АиФ ТЕАТРЫ Театр им. Янки Купалы. Ул. Энгельса, 7, тел. 327-17-17 Главная сцена: 18 сентября ...
 
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