Театры, выставки, музеи. Афиша Минска с 17 по 23 сентября 2018 года

ТЕАТРЫ

Театр им. Янки Купалы. Ул. Энгельса, 7, тел. 327-17-17

Главная сцена:

18 сентября «Местачковае кабарэ» (16+). Кабаре в 2 действиях.

19 сентября «Пан Тадэвуш» (16+). Шляхетская история в 2 действиях.

20, 23 сентября «Рэвiзор» (16+). Комедия.

21 сентября «Чайка» (16+). Комедия.

22 сентября «Паўлiнка» (12+). Сцены из шляхетской жизни.

23 сентября «Паўлiнка» (12+). Сцены из шляхетской жизни. Начало в 11.30.

Билеты - от 4 до 34 руб.

Театр им. М.Горького. Ул. Володарского, 5, тел. 200-15-41

18 сентября «Он и она» (16+). Смех… Слёзы… Любовь…

19 сентября «Эдип» (14+). Трагическая история.

21 сентября «Опасные связи» (16+). Эротический трагифарс.

22 сентября «Как стать богатым» (14+). Авантюрная комедия.

23 сентября «Проделки Ханумы» (12+). Музыкальная комедия в 2 действиях.

Билеты - от 8 до 20 руб.

Театр-студия киноактера. Пр. Победителей, 13 (театральный зал к/т «Москва»), тел. 380-01-45

18 сентября «Как выходят в люди, или На всякого мудреца довольно простоты» (14+). Комедия нравов.

19 сентября «Средство Макропулоса» (16+). Комедия.

20, 21 сентября «Поле битвы» (18+). Комическая драма в 2 действиях.

22 сентября «Очень простая история». Сказка любви в 2 действиях.

Билеты -- от 7 до 17 руб.

Театр белорусской драматургии. Ул. Кропоткина, 44, тел. 385-97-51

17 сентября «Бетон» (18+). Визуальная поэзия.

18 сентября «Тры Жызелi» (16+). Драма.

19 сентября «Партрэт» (16+). Трагифарс.

20 сентября «Гэта ўсё яна». Драма.

21 сентября Фестиваль ТЕАРТ «Новая зямля» (14+). Начало в 18.00.

22 сентября Фестиваль ТЕАРТ «Бетон» (18+). Визуальная поэзия.

23 сентября Фестиваль ТЕАРТ «Дарожка мая» (14+). Моноспектакль по произведениям белорусского фольклора. Начало в 17.00.

Билеты -- от 8 до 14 руб.

Молодежный театр. Ул. Козлова, 17, тел. 239-27-21

18 сентября «Любовь втроём» (16+). Комедия.

19 сентября «Семейный уикенд» (16+). Комедия.

20 сентября «Английская рулетка» (16+). Романтический триллер.

21 сентября «Богатые невесты» (16+). Комедия.

22 сентября «Двоеженец» (16+). Романтическая драма. Начало в 18.00.

23 сентября «День рождения волка» (0+). Музыкальная клоунада для детей. Начало в 11.30.

23 сентября «Варшавская мелодия» (16+). Мелодрама. Начало в 18.00.

Малый зал:

22 сентября «Человек из Подольска» (18+). Оперативная разработка. Начало в 11.30 и 18.00.

23 сентября «Пиета» (16+). Хореографический спектакль. Начало в 18.00.

Билеты – от 6 до 12 руб.

Современный художественный театр. Ул. Октябрьская, 5 (КЗ «Минск»), тел. 327-19-10

22 сентября «Дом вверх дном 2» (16+). Комедия.

23 сентября «Дом вверх дном» (16+). Комедия.

Билеты—от 12.50 до 27.50 руб.

Театр Белорусской армии. Ул. Красноармейская, 3, ЦДО, тел. 399-58-98

20 сентября «Собака на сене» (12+). Музыкальная комедия.

Билеты -- от 9 до 17 руб.

Камерный драматический театр. Ул. Фрунзе, 5, Дом литератора

19 сентября «Ночь в гостинице» (18+). Комедия.

Билеты -- от 12 до 22 руб.

«Альфа-театр». Ул. Октябрьская, 5, тел. 327-87-16

21 сентября «Метод Гронхольма» (16+). Офисный триллер.

Билеты – от 19,50 до 27, 50 руб.

Театр оперы и балета. Пл. Парижской Коммуны, 1, тел. 334-10-41

17 сентября «Баядерка» (12+). Балет в 3 действиях.

18 сентября «Богема» (12+). Опера в 4 действиях.

19 сентября «Спартак» (12+). Балет в 3 действиях.

20 сентября «Травиата» (16+). Опера в 4 действиях.

21 сентября «Лебединое озеро» (12+). Балет в 3 действиях.

23 сентября «Лебединое озеро» (12+). Балет в 3 действиях. Начало в 18.00.

Малый зал:

17 сентября Вечера с «Серенадой»: «Я помню вальса звук прелестный» (12+). Начало в 19.30.

21 сентября Шедевры оперной классики (12+). Начало в 19.30.

Билеты -- от 6 до 140 руб.

Музыкальный театр. Ул. Мясникова, 44, тел. 200-81-26

19 сентября «Титаник» (12+). Балет в 2 действиях.

20 сентября «Свадьба в Малиновке» (12+). Музыкальная комедия в 2 действиях.

21 сентября «Весёлая вдова» (12+). Оперетта в 2 действиях.

22 сентября «Летучий корабль» (6+). Мюзикл для детей. Начало в 11.00.

22 сентября «Бабий бунт» (12+). Музыкальная комедия в 2 действиях.

23 сентября «Мэри Поппинс» (6+). Шоу-мюзикл в 2-х действиях. Начало в 11.00.

Билеты -- от 6 до 18 руб.

Театр кукол. Ул. Энгельса, 20, тел. 327-05-32

21 сентября «Пансион «Belvedere» (16+). Горькая комедия.

22 сентября «Красная Шапочка» (3+). Сказка. Начало в 11.00 и 14.00.

23 сентября «Мойдодыр» (4+). Сказочная история для грязнуль и чистюль». Начало в 11.00 и 14.00.

Билеты—от 5 до 14 руб.

Театр юного зрителя. Ул. Энгельса, 26, тел. 294-78-72

18, 19 сентября «З нагоды мёртвых душ (SOS)» (16+). Начало в 18.00.

20, 21 сентября «Рамэа i Джульета» (16+). Повесть про любовь в 2 действиях.

22 сентября «Мая маленькая чарадзейка» (6+). Волшебная история в 2 действиях. Начало в 12.00 и 15.00.

23 сентября «Кошчын дом» (0+). Сказка-игра. Начало в 11.00.

Билеты -- от 6 до 9 руб.

Молодежный театр эстрады. Ул. Московская, 18а, тел. 222-82-96

18 сентября «Открытие сезона» (12+). Гала-концерт. Билеты: 13-20 руб.

19 сентября «Свадьба» (16+). Музыкальная шоу-программа. Билеты: 11-18 руб.

22 сентября «Як Літара Ў Ярылу-Сонца ў Вырай выпраўляла» (0+). Начало в 16.00. Детская сказка. Билеты: 9.50-17 руб.

КОНЦЕРТЫ, ШОУ, ГАСТРОЛИ, АНТРЕПРИЗЫ

Филармония. Пр. Независимости, 50, тел. 331-16-17

18 сентября Открытие симфонического сезона «Чайковский гала» (6+). Билеты: 10-16 руб.

19 сентября 700 лет органной музыки: путешествие в европейскую историю. Даниэль Сальвадор (орган) (6+). Билеты: 10-12 руб.

20 сентября Абонемент №4 "Евгений Бушков приглашает": солист - Константин Лифшиц (фортепиано, Швейцария) (6+). Билеты: 10-20 руб.

23 сентября "Камерные солисты Минска": "Membra Jesu Nostri" (6+). Билеты: 8-12 руб.

Малый зал:

18 сентября Ансамбль солистов "Классик-Авангард": «Танцы мира» (6+). Билеты: 7-8 руб.

19 сентября Концерт джазовой музыки: Павел Аракелян и Дмитрий Хоменко (6+). Билеты: 9 руб.

22 сентября «Музыкальные приключения Ушастого Буридуса» (6+). Начало в 12.00. Билеты: 9-10 руб.

Концертный зал «Верхний город». Пл. Свободы, 23а, тел. 327-39-44

19 сентября Дуэт для барочной гитары и теобры «Отражения в тонах барокко» (12+). Билеты:8-14 руб.

20 сентября Концерт из цикла «32 сонаты для фортепиано. Людвиг ван Бетховен» (12+). Билеты: билеты: 9-15 руб.

21 сентября "Из наследия музыки литовских евреев" "Аэрограмма" (12+). Билеты: 8.50 –16.50 руб.

Концертный зал «Минск». Ул. Октябрьская, 5, т. 328-66-38

21 сентября «Шоу под дождем 5. Мужчина vs женщина» (12+). Билеты: 40-50 руб.

22 сентября Александр Феклистов и Мария Аронова в спектакле «С чистого листа» (12+). Билеты: 33-133 руб.

Малый зал:

18 сентября «Муж, каких много» (16+). Комедия-фарс. Билеты: 11-20 руб.

Клуб «Re: Public». Ул. Притыцкого, 62, тел. (29) 110-35-35

21 сентября Группа «In Extremo» (фолк-метал / Германия) (16+). Билеты: 55-70 руб.

22 сентября Группа «Onward» (Россия): трибьют «Арии» (16+).

Prime Hall. Пр. Победителей, 65, тел. (44) 502 -11 -11

18 сентября Борис Гребенщиков и группа "Аквариум" с программой «Дети травы» (16+). Билеты: 80-120 руб.

Белорусский государственный цирк. Пр. Независимости, 32, тел. 327-78-42

21 сентября (начало в 18.00),

22 сентября (начало в 11.00, 15.00 и 19.00),

23 сентября (начало в 11.00, 15.00 и 19.00) Программа «Цирки мира» (0+).

Билеты: 3-60 руб.

ВЫСТАВКИ

Национальный художественный музей. Ул. Ленина, 20, тел. 327-71-63. С 11.00. до 19.00.

Выставка Александра Коновалова «Маргіналіі, або нататкі на палях» (живопись, графика). До 23 сентября.

Национальный исторический музей. Ул. К. Маркса, 12, тел. 327-43-22. С 10.00 до 19.00.

К 25-летию установления дипломатических отношений между Республикой Эквадор и Республикой Беларусь: выставка «Краски культурной дипломатии». До 18 сентября.

Выставка «Вандроўкі душы. Маладзечанская школа выцінанкі». До 23 сентября.

Выставка «Серебряный век ювелиров России» (из собрания Государственного исторического музея, г.Москва). До 7 ноября.

«Галерея Минск». Пр. Победителей, 9

Музей экспериментальных наук «ЭКСПИРИмЕНтуС» (0+). Постоянная экспозиция. Билеты: 7-9 руб.

ДК профсоюзов. Пр. Независимости, 25. С 11.00 до 20.00

Музей миниатюр Беларуси. Постоянная экспозиция.

Художественная галерея произведений Леонида Щемелёва. Ул. Революционная, 10, тел. 291-16-76. Вторник – суббота с 11.00 до 19.00.

Выставка произведений Л.Д. Щемелёва. Постоянная экспозиция.

Музей истории медицины Беларуси. Ул. Фабрициуса, 28, каб. 417. Понедельник-четверг с 10.00 до 17.00, пятница с 10.00 до 16.00.

«Развитие медицины Беларуси с древнейших времен до конца ХХ века». Постоянная экспозиция. Билеты: 0.62 –1.25 руб.

«Аутлетто». Пр. Жукова, 44. С 10.00 до 21.00.

Выставка рептилий «Тропики». До 1 января. Билеты: 3,50 руб, детям до 3 лет – бесплатно.

Национальная библиотека Беларуси. Пр. Независимости, 116, тел. 266-37-37.

Выставка живописи « Каляровыя днi» (0+). До 1 октября.