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В пользу Украины: суд в Англии разрешил не возвращать три миллиарда долларов займа Януковича
Апелляционный суд Англии обнародовал полный текст по делу о «долге Януковича» на 3 млрд долларов. Решение вынесено в пользу Украины.
Об этом сообщается в решении суда,
В своем единогласном решении все три судьи Апелляционного суда Англии согласились с тем, что судья в первой инстанции ошибочно: отказал Украине в судебном разбирательстве аргументов защиты по принуждению; а также отказал Украине в постоянной остановке производства в случае, если английский суд не может рассматривать аргументы Украины относительно принуждения.
Украина успешно обжаловала решение, вынесенное судьей Блэром в порядке упрощенного производства, и это решение подлежит отмене. Отмечается, что Россия привела все аргументы для того, чтобы избежать ответственности за свои действия.
В то же время Апелляционный суд единогласно решил, что английский суд должен провести полное и открытое судебное разбирательство позиции Украины.
Напомним, что Украина заявила, что соглашения о «русских» облигациях" не подлежат принудительному исполнению в силу угрозы и актов политической и военной агрессии России против Украины.
Также следует упомянуть, что президент Украины Петр Порошенко положительно прокомментировал решение суда Лондона относительно так называемого «долга Януковича» в размере 3 млрд долларов.
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Апелляционный суд Англии обнародовал полный текст по делу о «долге Януковича» на 3 млрд долларов. Решение вынесено в пользу Украины.
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