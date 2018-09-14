В пользу Украины: суд в Англии разрешил не возвращать три миллиарда долларов займа Януковича

передают «Україньскі новини». Об этом сообщается в решении суда,«Україньскі новини».

В своем единогласном решении все три судьи Апелляционного суда Англии согласились с тем, что судья в первой инстанции ошибочно: отказал Украине в судебном разбирательстве аргументов защиты по принуждению; а также отказал Украине в постоянной остановке производства в случае, если английский суд не может рассматривать аргументы Украины относительно принуждения.





Украина успешно обжаловала решение, вынесенное судьей Блэром в порядке упрощенного производства, и это решение подлежит отмене. Отмечается, что Россия привела все аргументы для того, чтобы избежать ответственности за свои действия.





В то же время Апелляционный суд единогласно решил, что английский суд должен провести полное и открытое судебное разбирательство позиции Украины.





Напомним, что Украина заявила, что соглашения о «русских» облигациях" не подлежат принудительному исполнению в силу угрозы и актов политической и военной агрессии России против Украины.





Также следует упомянуть, что президент Украины Петр Порошенко положительно прокомментировал решение суда Лондона относительно так называемого «долга Януковича» в размере 3 млрд долларов.









«ФАКТЫ» , Апелляционный суд Англии 14 сентября 2018 года, поддержал апелляцию Украины в споре с Российской Федерацией по так называемому «долгу Януковича» на 3 млрд долларов. Теперь Высокий суд Лондона должен вернуться к рассмотрению долгового спора «в рамках классического судопроизводства с учетом всех политических моментов дела». Как ранее сообщали, Апелляционный суд Англии 14 сентября 2018 года, поддержал апелляцию Украины в споре с Российской Федерацией по так называемому «долгу Януковича» на 3 млрд долларов. Теперь Высокий суд Лондона должен вернуться к рассмотрению долгового спора «в рамках классического судопроизводства с учетом всех политических моментов дела».



