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В пользу Украины: суд в Англии разрешил не возвращать три миллиарда долларов займа Януковича

15.09.2018 09:25 — Разное | Партизан  
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Апелляционный суд Англии обнародовал полный текст по делу о «долге Януковича» на 3 млрд долларов. Решение вынесено в пользу Украины.

Об этом сообщается в решении суда, передают «Україньскі новини».
В своем единогласном решении все три судьи Апелляционного суда Англии согласились с тем, что судья в первой инстанции ошибочно: отказал Украине в судебном разбирательстве аргументов защиты по принуждению; а также отказал Украине в постоянной остановке производства в случае, если английский суд не может рассматривать аргументы Украины относительно принуждения.

Украина успешно обжаловала решение, вынесенное судьей Блэром в порядке упрощенного производства, и это решение подлежит отмене. Отмечается, что Россия привела все аргументы для того, чтобы избежать ответственности за свои действия.

В то же время Апелляционный суд единогласно решил, что английский суд должен провести полное и открытое судебное разбирательство позиции Украины.

Напомним, что Украина заявила, что соглашения о «русских» облигациях" не подлежат принудительному исполнению в силу угрозы и актов политической и военной агрессии России против Украины.

Также следует упомянуть, что президент Украины Петр Порошенко положительно прокомментировал решение суда Лондона относительно так называемого «долга Януковича» в размере 3 млрд долларов.


Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Апелляционный суд Англии 14 сентября 2018 года, поддержал апелляцию Украины в споре с Российской Федерацией по так называемому «долгу Януковича» на 3 млрд долларов. Теперь Высокий суд Лондона должен вернуться к рассмотрению долгового спора «в рамках классического судопроизводства с учетом всех политических моментов дела».


 
 
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Апелляционный суд Англии обнародовал полный текст по делу о «долге Януковича» на 3 млрд долларов. Решение вынесено в пользу Украины.
 
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