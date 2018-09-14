Сын бывшего тренера сборной Беларуси: я наркоман, за всю карьеру у меня не было трезвого сезона

пише т pressball.by. После второго периода у него началась паническая атака и он не смог вернуться в игру. Больше в прошлом сезоне Ленер на лед не выходил. Ленер-младший, ранее выступавший за "Баффало", позвонил тренеру вратарей Эндрю Аллену и выразил сомнение, что сможет сыграть на следующий день. Утром Робин сообщил, что готов выйти на лед, однако во время игры у него возникли боли в груди и помутнение зрения,т pressball.by. После второго периода у него началась паническая атака и он не смог вернуться в игру. Больше в прошлом сезоне Ленер на лед не выходил.





"Я был пьян, когда звонил Аллену. Я хотел убить себя и несколько раз был близок к этому. Игру в хоккей не сравнить с битвой внутри моего мозга", — отметил Ленер, который признал, что испытывал зависимость от алкоголя и снотворного.













Затем вратарь прошел реабилитационную программу НХЛ, где ему поставили диагноз биполярное расстройство первого типа с маниакальными фазами.





"Я наркоман, у меня диагностировали синдром дефицита внимания и гиперактивности и посттравматическое стрессовое расстройство. За всю карьеру у меня не было трезвого сезона. Когда у меня хорошее настроение — я хороший вратарь. Когда депрессия — наоборот. Одна из самых сложных вещей — вернуться в хоккей", — добавил Робин.





Отец Робина Микаэль Ленер трудился тренером вратарей сборной Беларуси на чемпионатах мира в 2010, 2015 и 2016 годах, — напоминает belarushockey.com.



