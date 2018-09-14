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Сын бывшего тренера сборной Беларуси: я наркоман, за всю карьеру у меня не было трезвого сезона

15.09.2018 09:17 — Разное | Партизан  
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Голкипер "Айлендерс" Робин Ленер, являющийся сыном бывшего тренера вратарей сборной Беларуси Микаэля Ленера, рассказал о своих проблемах.

Ленер-младший, ранее выступавший за "Баффало", позвонил тренеру вратарей Эндрю Аллену и выразил сомнение, что сможет сыграть на следующий день. Утром Робин сообщил, что готов выйти на лед, однако во время игры у него возникли боли в груди и помутнение зрения, пишет pressball.by. После второго периода у него началась паническая атака и он не смог вернуться в игру. Больше в прошлом сезоне Ленер на лед не выходил. 

"Я был пьян, когда звонил Аллену. Я хотел убить себя и несколько раз был близок к этому. Игру в хоккей не сравнить с битвой внутри моего мозга", — отметил Ленер, который признал, что испытывал зависимость от алкоголя и снотворного. 



Затем вратарь прошел реабилитационную программу НХЛ, где ему поставили диагноз биполярное расстройство первого типа с маниакальными фазами. 

"Я наркоман, у меня диагностировали синдром дефицита внимания и гиперактивности и посттравматическое стрессовое расстройство. За всю карьеру у меня не было трезвого сезона. Когда у меня хорошее настроение — я хороший вратарь. Когда депрессия — наоборот. Одна из самых сложных вещей — вернуться в хоккей", — добавил Робин. 

Отец Робина Микаэль Ленер трудился тренером вратарей сборной Беларуси на чемпионатах мира в 2010, 2015 и 2016 годах, — напоминает belarushockey.com. 


 
 
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Голкипер "Айлендерс" Робин Ленер, являющийся сыном бывшего тренера вратарей сборной Беларуси Микаэля Ленера, рассказал о своих проблемах.
 
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