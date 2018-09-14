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Лукашенко и Путина просят принять в Союзное государство ЛНР и ДНР
Левопатриотические силы Беларуси призвали Александра Лукашенко и Владимира Путина принять в состав Союзного государства Беларуси и России самопровозглашенные на территории Украины ДНР и ЛНР.
Соответствующее обращение подготовил координационный совет левопатриотических сил Беларуси «Единство».
Кто именно поддержал обращение, неизвестно. Как сообщает «Материк», оно было принято на вечере памяти главаря ДНР Александра Захарченко в Минске, место проведения которого также остается тайной. Среди участников вечара были представитель российского Института стран СНГ Николай Сергеев, председатель республиканского совета «Движения за демократию, социальный прогресс и справедливость» Валерий Драко, секретарь координационного совета левопатриотических сил Беларуси «Единство» Генрих Симановский,.
По их мнению, присоединение ЛНР и ДНР станет катализатором дальнейшей интеграции бывших советских республик.
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Левопатриотические силы Беларуси призвали Александра Лукашенко и Владимира Путина принять в состав Союзного государства Беларуси и России самопровозглашенные...
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